Suxrob Norimov - Tanovor
|Ijrochi:
|Suxrob Norimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|31
|Hajmi:
|5.8 MB
|Davomiyligi:
|03:09
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2025
Qo'shiq haqida
Suxrob Norimovning «Tanovor» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:09, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 31 marta tinglangan. Suxrob Norimov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor-yor». Bu Suxrob Norimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Suxrob Norimov - Tanovor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.