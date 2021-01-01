Музыка 2021 года
2 716 треков.
Месяцы 2021
Январь
228
Февраль
114
Март
152
Апрель
135
Май
323
Июнь
262
Июль
129
Август
159
Сентябрь
312
Октябрь
228
Ноябрь
154
Декабрь
520
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Все треки 2021
Xamdam Sobirov
Nega og’ritar dilim
03:32
Lochin
Rotollo
03:50
Sardorbek
Yuragim
03:36
Osman Navruzov
Kushdepdi
03:34
Eldido
Yangi yil
03:53
Sharof Muqimov
Durdona
03:24
Jasurbek
Farishtamsiz onajon
03:07
Azizjon Ruzmatov
Izlaganim
03:28
Furqat Macho
Yalla habibi
02:37
Akmal Xolxodjayev
Maktabim (Rano)
03:22
Rejinya
Yangi yil
02:23
Jamshid Sultanov
Yaxshi qiz
02:36
Ummon
Tavba (Shohruh)
03:30
Shahnoza Otaboyeva
Крутой
02:50
Lola Ahmedova
Sog'indimda
03:46
Bunyodbek Odilbekov
Soxta Dostlarim
03:24
Oybek & Nigora
Qizalogim (Shirintoy Qizim)
03:59
Oybek & Nigora
Qizim
03:59
Guli Bahor
Nozlarim
02:56
Axrorjon Xolmatov
Vatanim
05:51
Lochin
Rotollo (Instrumental)
03:50
Dilmurod Sultonov
Ahay-ahay
04:14
Mirabror Mirxalilov
Yagonam
03:55
Jahongir Alijonov
Yolgon dunyo yolgonidan toyib boldim
03:17
Guljahon Adashboyeva
Menda qolmadi dil (cover Jaloliddin Ahmadaliyev)
03:23
Nilufar Saidova
Kechir-kechir
03:40
Afruza
Armon
03:31
Shahnoza Otaboyeva
Krutoy
02:51
Jaloliddin Ahmadaliyev
Janonim (Studio Version)
03:05
Sarvinoz Ruziyeva
Yori borga
04:31
Jasmin
Xiyonat (Olloh saqlasin)
03:31
Sevinch Mo'minova & Sardor Mamadaliyev
Dubai
03:10
Milena Madmusayeva
Qaylardasan (New version)
02:50
Umarjon Mahkamboyev
Tabriklaymiz
03:56
Azamat Hasanov & Guzal Sultanova
Jingle bells
02:13
Asadbek Hamdamov
Qor
03:09
Bunyod Jumaniyozov
Dost
03:49
Muhammad Safo
Yuraksiz
03:51
Yulduz Usmonova
Muhabbat (Azizbek Qodirov)
03:57
Ziyoda
Netay sevamanda (Tor kocha)
03:11
Mahliyo
Yurak
03:20
Ummon
Ruhim shifokori (Shohruh)
02:37
Mahliyo Omon
Yurak
03:19
ABBBOSE & Davron Ergashev
Leyli
03:00
Ibrohim Hamidov
Yor to`ying
03:38
Hamidullo Shaydinov
Maktub
03:31
Doston Omonboyev
Yoningdan
04:43
Komronbek Soburov
Yuzlari oy
03:46
Bobur Erkinov
Bir qara
04:08
Xamdam Sobirov & Mirjon Ashrapov & Malik
Alvido bolalik (soundtrack)
03:11
Mamurjon Ochilov
Yomon boldida
03:51
Olmaxon Abdullazoda
Ket mendan
03:58
Hikmat Ajoyib
Jufti halolim
03:23
Рингтоны
Remix Tone
00:30
Рингтоны
Cool Ringtone
00:28
Nashida
Holimzni korsalar edi, Oramizda yurasalar edi, Rosululloh bolsalar edi
05:23
Nurzida
Mard Posbonimsiz
01:28
Asror uz
Meni yoqlab kelgan emishsan yor (cover Jaloliddin Ahamadliyev)
01:54
Gulyora
Ovuna-ovuna (cover Munisa Rizayeva)
03:21
Sobirjon Qayumov
Kelib ket
03:23
Gulyora
Boldi yurak (cover Munisa Rizayeva)
01:22
Azizbek
Yaxshi Qol ( Xamdam sobirov) Remix
03:47
Nadeem Mohammed
La Ilaha Illallah (English Nasheed)
03:15
Omar Esa
Allah Help Me (English Nasheed)
06:24
Mohammed Alomari
Enta Malaak (English Nasheed)
05:35
Ahmed Bukhatir
Forgive Me (English Nasheed)
05:56
Sami Yusuf
Make Me Strong (English Nasheed)
03:56
Nadeem Mohammed
Falling Down (English Nasheed)
04:07
Forgive Me Allah
Astagfirullah (English Nasheed)
03:37
Odilbek Abdullayev
Kulgandim Yig`latdilar
03:26
Sevinch Mo'minova & Sardor Mamadaliyev
Dubay
03:10
Sardor Rasulov
O`shal paytlarim
04:22
Xamdam Sobirov & Mirjon Ashrapov & Malik
Uzbek qiz
03:26
G'ayrat Usmonov
Kongil uchun sevdim
03:17
Baxtinur
Qora sochlar
03:43
Alisher Ne'matov
Kumush
04:28
Malika Egamberdiyeva
Bugun, onam tugilgan kun
04:22
Shohida Zokirova
Otam
03:51
Isomiddin Nur
Endi korolmayman yor yor Birinchi sevgim
04:10
Isomiddin Nur
Ikkinchiga tegib ketgan Birinchi sevgim
04:10
Isomiddin Nur
Ona meni sevganim bor deyolmadingmi (Birinchi sevgim)
04:10
Isomiddin Nur
Birinchi sevgim
04:10
Asror uz
Alam
02:53
Shukurullo Qodirov
Adashdim men yomon adashdim aslida sevmasam bolarkan
04:08
Shahzod Murodov
Boychechagim
03:44
Begzod Ismoilov
Kezib Turkiya Dubayni
03:07
Yangi yil bu aytilmagan Qo'shiqlar
Estrada Yulduzlari
04:42
Tohir Sodiqov
U juda ham yosh oyijon
03:54
Akmal Xolxodjayev
Yoqchilik yiqitar yigit zorini Ruslan Sharipov
04:10
Shoxrux (Ummon)
Ruhim shifokori
02:37
Dilmurod Sultonov
Kabutar
03:39
Mirjon Ashrapov
Meni Kechir (prod by Xamdam Sobirov)
03:34
Mirjalol Ne'matov
Menga orgat (DNDM Remix)
04:28
Mirjalol Ne'matov
Nega kerak bunaqa yurak
11:55
Shahzoda
Naqadar Baxtliman
02:27
Shahzoda
Senga hammasi uchun Rahmat hayot
03:03
Dilnoz & Laziz
Rahmat baxt uchun
04:18
Xamdam Sobirov
Oygul
03:11
Doston Ergashev & Bojalar
Shildir-shilrdir (Uylanamiz)
03:53
Babymohi
Muhabbat (cover Yulduz Usmonova)
03:28
←
1
2
3
…
11
…
28
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00