Di Icon - Sog'inganda

Di Icon — Sog'inganda
Ijrochi: Di Icon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 61
Hajmi: 7.2 MB
Davomiyligi: 03:54
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 26-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sog'inganda» — Di Icon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 61 marta tinglangan. Di Icon ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Soxta do'stlar», «Kuchli ayol», «Habibi».

Di Icon - Sog'inganda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00