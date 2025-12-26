Di Icon - Sog'inganda
|Ijrochi:
|Di Icon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|61
|Hajmi:
|7.2 MB
|Davomiyligi:
|03:54
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-12-2025
Qo'shiq haqida
«Sog'inganda» — Di Icon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 61 marta tinglangan. Di Icon ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Soxta do'stlar», «Kuchli ayol», «Habibi».
Di Icon - Sog'inganda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.