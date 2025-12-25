Muzaffar Qurbonov - Yondimey yomon
|Ijrochi:
|Muzaffar Qurbonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|39
|Hajmi:
|7.05 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-12-2025
Qo'shiq haqida
«Yondimey yomon» — Muzaffar Qurbonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 39 marta tinglangan. Muzaffar Qurbonov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Madinam», «Yana dard», «Onajonim». Bu Muzaffar Qurbonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muzaffar Qurbonov - Yondimey yomon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.