Muzaffar Qurbonov - Yondimey yomon

Muzaffar Qurbonov — Yondimey yomon
Ijrochi: Muzaffar Qurbonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 39
Hajmi: 7.05 MB
Davomiyligi: 03:50
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yondimey yomon» — Muzaffar Qurbonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 39 marta tinglangan. Muzaffar Qurbonov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Madinam», «Yana dard», «Onajonim». Bu Muzaffar Qurbonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Muzaffar Qurbonov - Yondimey yomon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00