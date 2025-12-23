Elyorbek Raxmatov - Jufti halolim
|Ijrochi:
|Elyorbek Raxmatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|49
|Hajmi:
|5.77 MB
|Davomiyligi:
|03:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-12-2025
Qo'shiq haqida
«Jufti halolim» — Elyorbek Raxmatov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 49 marta tinglangan — bu Elyorbek Raxmatovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Elyorbek Raxmatov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Muhtaram bo'lg'ay», «Lyublyu», «Lyublyu 2».
Elyorbek Raxmatov - Jufti halolim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.