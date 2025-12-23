Elyorbek Raxmatov - Jufti halolim

Elyorbek Raxmatov — Jufti halolim
Ijrochi: Elyorbek Raxmatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 49
Hajmi: 5.77 MB
Davomiyligi: 03:08
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 23-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jufti halolim» — Elyorbek Raxmatov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 49 marta tinglangan — bu Elyorbek Raxmatovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Elyorbek Raxmatov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Muhtaram bo'lg'ay», «Lyublyu», «Lyublyu 2».

Elyorbek Raxmatov - Jufti halolim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00