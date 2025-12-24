NavaMusic - Mystic Flow
|Ijrochi:
|NavaMusic
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|21
|Hajmi:
|5.75 MB
|Davomiyligi:
|03:07
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-12-2025
Qo'shiq haqida
«Mystic Flow» — NavaMusic ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 21 marta tinglangan. NavaMusic ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Golden Horizon», «Echoes of Oud», «Desert Strings».
NavaMusic - Mystic Flow qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.