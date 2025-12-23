J.R.B - Habibi

J.R.B — Habibi
Ijrochi: J.R.B
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 74
Hajmi: 7.63 MB
Davomiyligi: 04:09
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 23-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Habibi» — J.R.B ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:09, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 74 marta tinglangan. J.R.B ijrosida saytda jami 20 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «One moment», «Ko’nglim olding (Remix)», «Cukur».

J.R.B - Habibi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00