J.R.B - Habibi
|Ijrochi:
|J.R.B
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|74
|Hajmi:
|7.63 MB
|Davomiyligi:
|04:09
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-12-2025
Qo'shiq haqida
«Habibi» — J.R.B ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:09, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 74 marta tinglangan. J.R.B ijrosida saytda jami 20 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «One moment», «Ko’nglim olding (Remix)», «Cukur».
J.R.B - Habibi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.