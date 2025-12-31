Mushtariybegim - Kuydirgi
|Ijrochi:
|Mushtariybegim
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|72
|Hajmi:
|5.97 MB
|Davomiyligi:
|03:14
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|31-12-2025
Qo'shiq haqida
«Kuydirgi» — Mushtariybegim ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 31-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 72 marta tinglangan — bu Mushtariybegimning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.
Mushtariybegim - Kuydirgi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.