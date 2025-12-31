Mushtariybegim - Kuydirgi

Mushtariybegim — Kuydirgi
Ijrochi: Mushtariybegim
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 72
Hajmi: 5.97 MB
Davomiyligi: 03:14
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 31-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kuydirgi» — Mushtariybegim ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 31-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 72 marta tinglangan — bu Mushtariybegimning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.

Mushtariybegim - Kuydirgi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00