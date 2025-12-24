NavaMusic - Echoes of Oud

NavaMusic — Echoes of Oud
Ijrochi: NavaMusic
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 44
Hajmi: 5.67 MB
Davomiyligi: 03:04
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Echoes of Oud» — NavaMusic ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:04, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 44 marta tinglangan. NavaMusic ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Golden Horizon», «Desert Strings», «Rhythm of Silk».

NavaMusic - Echoes of Oud qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00