Davlatbek Niyozov - Do'stim emassiz
|Ijrochi:
|Davlatbek Niyozov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|83
|Hajmi:
|5.83 MB
|Davomiyligi:
|03:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-12-2025
Qo'shiq haqida
«Do'stim emassiz» qo'shig'ini Davlatbek Niyozov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 83 marta tinglangan — bu Davlatbek Niyozovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Davlatbek Niyozov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soxtalashib ketdi», «Hayot ekan», «Boyvachchamiz».
Davlatbek Niyozov - Do'stim emassiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.