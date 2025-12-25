Davlatbek Niyozov - Do'stim emassiz

Davlatbek Niyozov — Do'stim emassiz
Ijrochi: Davlatbek Niyozov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 83
Hajmi: 5.83 MB
Davomiyligi: 03:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Do'stim emassiz» qo'shig'ini Davlatbek Niyozov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 83 marta tinglangan — bu Davlatbek Niyozovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Davlatbek Niyozov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soxtalashib ketdi», «Hayot ekan», «Boyvachchamiz».

Davlatbek Niyozov - Do'stim emassiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00