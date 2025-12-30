Hosila Rahimova - Qora Bayir

Hosila Rahimova — Qora Bayir
Ijrochi: Hosila Rahimova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 165
Hajmi: 6.68 MB
Davomiyligi: 03:38
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Hosila Rahimovaning «Qora Bayir» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 165 marta tinglangan. Hosila Rahimova ijrosida saytda jami 99 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Opa», «Qorajon», «Xotira xiyoboni».

Hosila Rahimova - Qora Bayir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00