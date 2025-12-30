Hosila Rahimova - Qora Bayir
|Ijrochi:
|Hosila Rahimova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|165
|Hajmi:
|6.68 MB
|Davomiyligi:
|03:38
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-12-2025
Qo'shiq haqida
Hosila Rahimovaning «Qora Bayir» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 165 marta tinglangan. Hosila Rahimova ijrosida saytda jami 99 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Opa», «Qorajon», «Xotira xiyoboni».
Hosila Rahimova - Qora Bayir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.