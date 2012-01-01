Музыка 2012 года
1 858 треков.
Месяцы 2012
Январь
156
Февраль
89
Март
23
Апрель
178
Май
52
Июнь
79
Июль
77
Август
113
Сентябрь
69
Октябрь
223
Ноябрь
698
Декабрь
101
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Все треки 2012
Ulug'bek Rahmatullayev
Jonim (rus tilida)
03:12
Samandar
Man ovvora
03:45
Munisa Rizayeva
Sekin asta
03:11
Dilso'z
Asalim mani
03:44
Lola
Umidlar
03:53
Lola
Tuyg'ularim
03:40
Lola
Qaytmaydi
03:22
Lola
O'z qo'lingda
03:39
Lola
Manzillar
03:19
Lola
Kechir g'urur
03:37
Lola
Budur
03:40
Lola
Aylanma
03:07
Ziynat guruhi
Qish xotirasi
04:09
Dilmurod Mutalshayxov
Moviy-moviy
03:43
Antares
Yangi yil, yangi yil
03:38
Dilnoza Ismiyaminova
Omon yor
03:04
Dilnoza Ismiyaminova
O'zbekistonga keling
03:09
Umid Shahobov
Yonarman
03:04
Umid Shahobov
Parvona
02:59
Farangiz Shamsiyeva
Kel men tomon
03:34
Shahzodbek
Soyabon
03:48
Sherzod Yakubov
Ayyor ayyorsan
02:39
Sardor Rahimxon
Qalqam (qozoqcha)
03:35
Mango
Yor-yor
03:26
Markaz
Jonimga tegma
04:36
Yodgor Mirzajonov
Zor-zor
02:57
Zamon
Jonim
03:37
Yulduz Nizomova
Shahrim
03:10
Yulduz Nizomova
Shalola
04:48
Yulduz Nizomova
Chaman ichra
03:31
Yulduz Nizomova
Hayot deydilar
04:49
Yulduz Nizomova
Hayollar
03:06
Yulduz Nizomova
O'zbekiston
03:44
Yulduz Nizomova
Taralela
02:44
Yulduz Nizomova
Sizni o'ylab
03:02
Yulduz Nizomova
San galmas
05:48
Yulduz Nizomova
Orzular ila
03:03
Yulduz Nizomova
Olma pishganda
03:37
Yulduz Nizomova
Lazgi
04:23
Yulduz Nizomova
Qo'ng'iroq
01:59
Yulduz Nizomova
Deydi
03:27
Shahnozabonu
Vatan
03:32
Sirojiddin Fayziyev
Yangi yil
03:08
Sirojiddin Fayziyev
Chechajon
03:28
Sirojiddin Fayziyev
O'tov
03:43
Sirojiddin Fayziyev
Sumalak
03:02
Sirojiddin Fayziyev
Mastona
03:31
Sirojiddin Fayziyev
Qora qosh
03:26
Sirojiddin Fayziyev
Vatan
03:52
Qobil Ibrohimov
Shirin-shirin
03:20
Dilnoza Ismiyaminova
Uzuk
02:45
Jaloliddin
Har kun
03:23
Farhod va Shirin
Yangi yil
02:42
Aziz Rajabiy
Yuragimning yagonasi
03:52
Lola
So'ra
03:33
Ummon
Mayda-mayda
04:24
Yulduz Nizomova
Elim
03:21
Yulduz Nizomova
Vatan
03:11
Yulduz Nizomova
Bahorjon
03:00
Yulduz Nizomova
Ayol
03:38
Shahnozabonu
Men topaman
03:50
Hilola Hamidova
Unga-bunga boqma
03:41
Ulug'bek Mardonov
Go'zal qiz
03:42
Ulug'bek Mardonov
Alam
04:32
Ulug'bek Mardonov
Ado
02:57
Qobil Ibrohimov
Yalli
03:20
Qobil Ibrohimov
Ey sanam
03:29
Qobil Ibrohimov
Shirin kulishlaring
02:42
Qobil Ibrohimov
Malikam
04:02
Qobil Ibrohimov
Mayxona
04:04
Qobil Ibrohimov
Yor yig'lama
05:02
Qobil Ibrohimov
Boqmadi
04:07
Qobil Ibrohimov
Bu Gece
03:07
Dilmurod Mutalshayxov
Azizam
03:39
Ziyoda
Bolaligim
04:12
Ziyoda
Seni sevaman (duet)
03:47
Kaniza
Yana
03:19
Shahzoda
Net v mire (Нет в мире)
03:37
Umidaxon
Hindcha popuri
06:07
Suhrob Kenjayev
Priletay ko mne
03:00
Sahro
Kosmonavti (Космонавты)
03:49
Sahro
Begu
04:04
Alisher Zokirov
Sening baxting
04:41
Benom
So'rama (remix)
03:00
Oybek va Nigora
Ayro
03:40
Sardor Rahimxon
Yana manda
03:59
Manzura
Soxta tuyg'u
03:14
Shoira Otabekova
Tabassum
03:19
Shahnozabonu & Retro
Vodillik kelin
03:43
Shahnozabonu
Oyga qarab
03:50
Shahnozabonu
Qizim
04:17
Xolmurod Saidov
Oshiqman
03:40
Budur & Qorako'z
Nega
03:59
Qorako'z
Taqdir
03:27
Jamshid Abdunosirov
Yomg'ir
03:38
Dilmurod Mutalshayxov
Tor ko'chalar
03:30
Davron
Yagonam
03:34
Bakir
Gullar
03:35
Bakir
Barbod orzu
04:31
Avzalbek Husanov
Opa-singil
03:53
←
1
2
3
…
11
…
19
→
Главная
»
Архив по годам
»
2012
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00