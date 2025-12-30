Abduvali Rajabov - Alifa
|Ijrochi:
|Abduvali Rajabov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|61
|Hajmi:
|7.7 MB
|Davomiyligi:
|04:11
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-12-2025
Qo'shiq haqida
«Alifa» — Abduvali Rajabov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:11, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 61 marta tinglangan. Abduvali Rajabov ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Dunyo», «Unut meni», «Seni eslasam (feat. Abduvali Rajabov)». Bu Abduvali Rajabovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Abduvali Rajabov - Alifa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.