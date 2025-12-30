Abduvali Rajabov - Alifa

Abduvali Rajabov — Alifa
Ijrochi: Abduvali Rajabov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 61
Hajmi: 7.7 MB
Davomiyligi: 04:11
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Alifa» — Abduvali Rajabov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:11, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 61 marta tinglangan. Abduvali Rajabov ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Dunyo», «Unut meni», «Seni eslasam (feat. Abduvali Rajabov)». Bu Abduvali Rajabovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Abduvali Rajabov - Alifa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00