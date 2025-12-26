Boburmirzo Beyjonov - Mening onajonim
|Ijrochi:
|Boburmirzo Beyjonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|41
|Hajmi:
|7.94 MB
|Davomiyligi:
|04:19
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-12-2025
Qo'shiq haqida
Boburmirzo Beyjonovning «Mening onajonim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:19, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 41 marta tinglangan.
Boburmirzo Beyjonov - Mening onajonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.