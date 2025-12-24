NavaMusic - Velvet Dunes

NavaMusic — Velvet Dunes
Ijrochi: NavaMusic
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 25
Hajmi: 4.94 MB
Davomiyligi: 02:40
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

NavaMusicning «Velvet Dunes» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:40, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 25 marta tinglangan. NavaMusic ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Golden Horizon», «Echoes of Oud», «Desert Strings».

NavaMusic - Velvet Dunes qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00