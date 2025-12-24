Ortiqboy Ro'ziboyev - Ochildi gul
|Ijrochi:
|Ortiqboy Ro'ziboyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|84
|Hajmi:
|6.89 MB
|Davomiyligi:
|03:44
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-12-2025
Qo'shiq haqida
«Ochildi gul» — Ortiqboy Ro'ziboyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:44, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 84 marta tinglangan. Ortiqboy Ro'ziboyev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ichi qora», «Yig’ladim», «Garakmas».
Ortiqboy Ro'ziboyev - Ochildi gul qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.