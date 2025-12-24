Ortiqboy Ro'ziboyev - Ochildi gul

Ortiqboy Ro'ziboyev — Ochildi gul
Ijrochi: Ortiqboy Ro'ziboyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 84
Hajmi: 6.89 MB
Davomiyligi: 03:44
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ochildi gul» — Ortiqboy Ro'ziboyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:44, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 84 marta tinglangan. Ortiqboy Ro'ziboyev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ichi qora», «Yig’ladim», «Garakmas».

Ortiqboy Ro'ziboyev - Ochildi gul qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00