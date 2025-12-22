Qilichbek Madaliyev - Turkman qiz (jonli ijro)
|Ijrochi:
|Qilichbek Madaliyev
|Janrlar:
|Jonli ijro, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|118
|Hajmi:
|8.22 MB
|Davomiyligi:
|04:28
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2025
Qo'shiq haqida
«Turkman qiz (jonli ijro)» (jonli ijro) qo'shig'ini Qilichbek Madaliyev ijro etgan. Janri: Jonli ijro; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:28, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 118 marta tinglangan. Qilichbek Madaliyev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)», «Lablaring», «Sevgi-sevgi».
Qilichbek Madaliyev - Turkman qiz (jonli ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.