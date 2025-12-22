Qilichbek Madaliyev - Turkman qiz (jonli ijro)

Qilichbek Madaliyev — Turkman qiz (jonli ijro)
Ijrochi: Qilichbek Madaliyev
Janrlar: Jonli ijro, Pop musiqa
Yuklab olindi: 118
Hajmi: 8.22 MB
Davomiyligi: 04:28
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Turkman qiz (jonli ijro)» (jonli ijro) qo'shig'ini Qilichbek Madaliyev ijro etgan. Janri: Jonli ijro; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:28, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 118 marta tinglangan. Qilichbek Madaliyev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)», «Lablaring», «Sevgi-sevgi».

Qilichbek Madaliyev - Turkman qiz (jonli ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Jonli ijro» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00