Isomiddin Nur - O‘n ikki yil

Isomiddin Nur — O‘n ikki yil
Ijrochi: Isomiddin Nur
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 108
Hajmi: 6.54 MB
Davomiyligi: 03:33
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Isomiddin Nurning «O‘n ikki yil» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 108 marta tinglangan. Isomiddin Nur ijrosida saytda jami 162 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Alkash emasman, Narkaman emasman», «Qaytib sevgan odammas», «Juralarim mujik».

Isomiddin Nur - O‘n ikki yil qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00