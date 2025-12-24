Isomiddin Nur - O‘n ikki yil
|Ijrochi:
|Isomiddin Nur
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|108
|Hajmi:
|6.54 MB
|Davomiyligi:
|03:33
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-12-2025
Qo'shiq haqida
Isomiddin Nurning «O‘n ikki yil» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 108 marta tinglangan. Isomiddin Nur ijrosida saytda jami 162 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Alkash emasman, Narkaman emasman», «Qaytib sevgan odammas», «Juralarim mujik».
Isomiddin Nur - O‘n ikki yil qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.