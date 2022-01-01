Музыка 2022 года
4 421 треков.
Месяцы 2022
Январь
707
Февраль
490
Март
262
Апрель
356
Май
294
Июнь
161
Июль
469
Август
275
Сентябрь
269
Октябрь
475
Ноябрь
368
Декабрь
295
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Все треки 2022
Ortiqboy Ro'ziboyev
Alyo-alyo
02:46
Shahnoza Otaboyeva
Hajdan keldi ota-onam
02:56
Shavkat Komilov
Choyxona
02:50
Qilichbek Madaliyev
Sevmoq uchun
04:11
Xurshida
Bagringa bos
04:15
Feruza Jumaniyozova & Ajmal Omid
Ширин Фарход
04:00
Zardiyana
Soginib
04:06
Shohjahon Jo'rayev
Xayr
04:02
Bunyod Xasanov
Vatan bu
03:46
Iskandar
Dard
02:43
Abduvali Rajabov
Hafa qilding
03:35
Milena Madmusayeva
А снег идёт
02:27
Dilshod Asl
Begonaman
04:10
Jafar guruhi
Akam
03:30
Komron Axmedjanov
Meni unut
03:23
Shahriyor
Jonli ijro
15:56
Avazbek Alimov
Ohista
04:15
Dilmurod Dadashev
Otajon
04:19
Dilnoza Kubayeva
Iqrorman
03:51
Sanosh
Sevaveraman
02:47
Javlon Yeliboyev
Yurak
02:53
Oybek Nurmanov
Otam-onam
02:56
Zokir Omon
Tunlar bedor
03:06
BEST guruhi
Boshimni qotirma
03:30
Rustambek Serobov
Alam-alam
03:51
Furqat Macho
Bi-Bi
03:11
Sevinch Ismoilova
Qarshining Boglarida pishdi uzum (Surxon bolasi)
03:09
Osman Navruzov
Nafaslari
03:17
Rayhon
Azobdaman
03:33
Azzamchik
Salam aleykum
01:46
Baxtiyor Rahmonov
Mastura (Hayot Ayt Soundtrack)
03:57
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yaxshi qoling yaxshi qiz (Konsert versiya)
04:20
Nodirbek Xolboyev
Aldab qoygin
04:04
Yodgor Mirzajonov
Esimda
04:13
Raisa
Gaplarim qoldi
03:01
Uzmir va Mira
Yurak bilmasin
03:38
Husniddin Holmatov
Ota-ona
05:00
Avazbek Alimov
Ona qizim
05:12
Islombek Alimov
Yorimey
04:02
Diana
Taram-taram
03:45
MINOR
Paranoia
06:31
Ziyoda
Ona duosi (cover)
05:23
Shahzod
Qizim
03:49
Bahrom Nazarov
Otam keladur
04:05
Aziz Rajabiy
Gul sochar
03:31
Mirjalol Ne'matov
Ranjitdimmi gulginam
03:35
DALIMJANOV
CHAQASAN
02:07
Asilzoda
Du du
03:46
Baxtigulxonim
Unut bolmas
03:17
Umrbek Otajonov
Ishq
04:04
Shahzod Yuldashev
Nastarin
04:46
Dilmurod Sultonov
Oromijonim
04:19
Bekzod Yusupov
Galin galdi
04:06
Abdulla Qurbonov
Xotira
03:46
Umidjon Hoshimov
Ukam
04:59
Habib Sulton
Parizod
04:40
Bahrombek Aminboyev
Armon
04:51
Orif Choriyev
Kechir
04:16
Dilso'z
Kerakmidi
03:13
Nahide Babashlı
Takvim
03:20
Dilso'z
Keraksan
03:13
Doston Ergashev
Unut endi
04:00
Aziza Qobilova
Hiya hiya
02:37
Barhayot Umarov & Amiran Said
Sevmasang bor
03:37
Sherzod Nabiyev
Qizlarni ajali
03:00
Jasurbek Mavlonov
Xorazm baliqlari
03:31
Jasmin
Olloh saqlasin bevafolardan ozi saqlasin
03:31
Jasmin
Mendan meni surama (cover version)
02:28
Jasmin
Men toshlarning tiliman men kongilning guliman (cover)
02:28
Jaloliddin Ahmadaliyev
Oshiqlarni devona qilding ishq
00:49
Samandar
Toyingga men borolmaymanda
04:28
Sakit Samedov
Sevdiyim insan
02:35
Shokhrullo Abdullaev
Alvido
04:40
Hursanbek Qodirov
Jannatim onam
03:16
Davron Ergashev
Egov-egov
04:26
Husan
Musofirda yurgan dostlarim
05:05
Kaniza
Kuyov joralar
03:35
Gavhar
Dil
03:09
JAVA
Uyda Gaz yoq
02:20
JAVA
Gaz yo’q
03:45
Fozil guruhi
Qoshi yosinmu deyin (audio 2022)
05:10
Sardorbek
Yurak
03:23
Ozoda
Bugundan boshlab
03:47
Doston Ergashev
Modniylarga
03:17
Malika Ravshanova
Yurak
03:18
Mavjuda Alimova
Девона
03:37
Rashid Matniyozov
Jim-jim
04:02
Dildora Niyozova & Sarvinoz Ruziyeva
Yangi yil
03:54
Suxrob Xamdamov
Diydor
04:01
Farruh Saidov
Korgannan bari
03:26
Kumush
Dil
03:35
Davron Ergashev
Bormikan
03:43
Fozil guruhi
Qoshi yosinmu deyin
05:10
Alisher Uzoqov
Mubtaloman (Cover by Shaxram Sheraliyev)
03:49
Maqsudbek Sultonov
Yurt madhi
03:34
Nodirbek Qodiraliyev
Kelmadi yor
03:20
Rustam Goipov
Tillo uzuk
03:56
Jasurbek Mavlonov
Ichma bolam
07:33
Lola Yuldasheva & Rashid Holiqov
Hayot davom etar
03:48
Elyor Meliboyev
Xabaring bormi
03:25
←
1
2
3
…
11
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00