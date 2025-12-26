Muhammad Sobir - Bo'ldi bas
|Ijrochi:
|Muhammad Sobir
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|53
|Hajmi:
|4.44 MB
|Davomiyligi:
|02:24
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-12-2025
Qo'shiq haqida
Muhammad Sobirning «Bo'ldi bas» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:24, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 53 marta tinglangan. Muhammad Sobir ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Odamlar», «Rose in the Desert», «Луна Кашмира».
Muhammad Sobir - Bo'ldi bas qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.