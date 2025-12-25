Rustamjon Mamasoliyev - Ishqingda kasal qilding

Rustamjon Mamasoliyev — Ishqingda kasal qilding
Ijrochi: Rustamjon Mamasoliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 46
Hajmi: 5.62 MB
Davomiyligi: 03:03
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ishqingda kasal qilding» — Rustamjon Mamasoliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 46 marta tinglangan. Rustamjon Mamasoliyev ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bevafo», «Onamni asra», «Ona». Bu Rustamjon Mamasoliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Rustamjon Mamasoliyev - Ishqingda kasal qilding qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00