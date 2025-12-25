Rustamjon Mamasoliyev - Ishqingda kasal qilding
|Ijrochi:
|Rustamjon Mamasoliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|46
|Hajmi:
|5.62 MB
|Davomiyligi:
|03:03
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-12-2025
Qo'shiq haqida
«Ishqingda kasal qilding» — Rustamjon Mamasoliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 46 marta tinglangan. Rustamjon Mamasoliyev ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bevafo», «Onamni asra», «Ona». Bu Rustamjon Mamasoliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Rustamjon Mamasoliyev - Ishqingda kasal qilding qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.