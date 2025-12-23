Begzod Ismoilov - Suguray
|Ijrochi:
|Begzod Ismoilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|116
|Hajmi:
|5.69 MB
|Davomiyligi:
|03:05
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-12-2025
Qo'shiq haqida
Begzod Ismoilovning «Suguray» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 116 marta tinglangan. Begzod Ismoilov ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Gulim gulim», «Yolpildop», «Turkiya Dubay».
Begzod Ismoilov - Suguray qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.