Begzod Ismoilov - Suguray

Begzod Ismoilov — Suguray
Ijrochi: Begzod Ismoilov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 116
Hajmi: 5.69 MB
Davomiyligi: 03:05
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 23-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Begzod Ismoilovning «Suguray» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 116 marta tinglangan. Begzod Ismoilov ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Gulim gulim», «Yolpildop», «Turkiya Dubay».

Begzod Ismoilov - Suguray qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00