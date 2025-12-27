Kamroon, Kumush - Umr

Kamroon, Kumush — Umr
Ijrochilar: Kumush, Kamron
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 88
Hajmi: 6.62 MB
Davomiyligi: 03:36
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Umr» — Kumush va Kamron ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 88 marta tinglangan. Kumush ijrosida saytda jami 52 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Topilmaydi», «Sevgi bu daryodur», «Sogingan payt».

Kamroon, Kumush - Umr qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00