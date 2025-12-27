Kamroon, Kumush - Umr
|Ijrochilar:
|Kumush, Kamron
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|88
|Hajmi:
|6.62 MB
|Davomiyligi:
|03:36
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-12-2025
Qo'shiq haqida
«Umr» — Kumush va Kamron ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 88 marta tinglangan. Kumush ijrosida saytda jami 52 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Topilmaydi», «Sevgi bu daryodur», «Sogingan payt».
Kamroon, Kumush - Umr qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.