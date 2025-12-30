Yodgor Mirzajonov - Qizim

Yodgor Mirzajonov — Qizim
Ijrochi: Yodgor Mirzajonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 109
Hajmi: 4.43 MB
Davomiyligi: 02:24
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qizim» qo'shig'ini Yodgor Mirzajonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:24, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 109 marta tinglangan. Yodgor Mirzajonov ijrosida saytda jami 144 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Esingdamu», «Kechir», «Ozbekiston».

Yodgor Mirzajonov - Qizim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00