Yodgor Mirzajonov - Qizim
|Ijrochi:
|Yodgor Mirzajonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|109
|Hajmi:
|4.43 MB
|Davomiyligi:
|02:24
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-12-2025
Qo'shiq haqida
«Qizim» qo'shig'ini Yodgor Mirzajonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:24, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 109 marta tinglangan. Yodgor Mirzajonov ijrosida saytda jami 144 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Esingdamu», «Kechir», «Ozbekiston».
Yodgor Mirzajonov - Qizim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.