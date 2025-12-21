Jahongir Ubaydullayev - Sen olissan

Jahongir Ubaydullayev — Sen olissan
Ijrochi: Jahongir Ubaydullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 51
Hajmi: 5.5 MB
Davomiyligi: 02:59
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 21-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sen olissan» — Jahongir Ubaydullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:59, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 21-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 51 marta tinglangan. Jahongir Ubaydullayev ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Nega seni unutolmayman (feat. Jahongir Ubaydullayev)», «Bu shahardan ketaman deb qancha qilmayin harakat», «Mayli jonim».

Jahongir Ubaydullayev - Sen olissan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00