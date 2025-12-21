Jahongir Ubaydullayev - Sen olissan
|Ijrochi:
|Jahongir Ubaydullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|51
|Hajmi:
|5.5 MB
|Davomiyligi:
|02:59
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-12-2025
Qo'shiq haqida
«Sen olissan» — Jahongir Ubaydullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:59, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 21-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 51 marta tinglangan. Jahongir Ubaydullayev ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Nega seni unutolmayman (feat. Jahongir Ubaydullayev)», «Bu shahardan ketaman deb qancha qilmayin harakat», «Mayli jonim».
Jahongir Ubaydullayev - Sen olissan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.