Музыка 2024 года
1 532 треков.
Месяцы 2024
Январь
142
Февраль
89
Март
114
Апрель
125
Май
161
Июнь
167
Июль
191
Август
83
Сентябрь
34
Октябрь
84
Ноябрь
224
Декабрь
118
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Все треки 2024
Botir Qodirov
Bandaman
04:29
Janob Rasul
G'uncho
03:52
Shoxruxbek Ergashev
Xafa bo'lmay qo'ydim
04:04
Jamshid Ximmatov
Yig'lama dil o'ylama ko'ngil
04:00
AbroBey
Bolalik
02:35
Zahida
Hercai (Cover)
02:47
Jasur Mirsagatov
Ko'k dalam ko'm ko'k dalam (O'zbek bolasi Sifatli versiya)
05:08
Vəfa Şərifova
Qurban olum
03:41
Roya
Qizim
03:45
Roya
Dol
03:14
Aygun Kazimova
Can ol
03:42
Malik
Dildor
03:08
Husniddin Latipov
Oq Libos
02:53
Zarina
Popuri
04:08
Bunyodbek Odilbekov
Yor o'zgaga yor bo'lyapti
03:54
Jamshid Ximmatov
Allo
03:23
Shokir
Unda bor, manda yo'q
02:14
Munisa Rizayeva
O'g'il farzand berdi meni avlodimga
00:23
Munisa Rizayeva
Duolarim yetib bordi Allohimga
00:23
Alijon Isoqov
Talaba qiz
04:14
Osman Navruzov
Bilgani yo'q
03:10
Shirin Zaitova
Manda
02:49
Jamshid Ximmatov
Bu yurak seni izlar hamon (Yomg'irlar)
04:32
Jamshid Ximmatov
Yomg'irlar
04:32
Jamshid Ximmatov
Do'stlarim sotdi mani
02:22
Jamshid Ximmatov
Yig'larmisan
03:27
Jamshid Ximmatov
Vadalar berildi (Remix)
03:09
Ruhsora Emm & Shokir
Taroq
02:30
Samandar
Sevmay o'lay
03:35
Ulug'bek Shomurodov
Bechora yurak
04:02
Oybek Ahmedov
Yana o'sha qor
03:34
Alisher Bayniyazov
Qarawillap
02:56
Ulug'bek Yulchiyev
Onajon
03:39
Imron
Sendan zo'ri yo'q
03:37
Gulinur & Davut Guloglu
Dog'loro dushdim
03:21
Dadish Aminov
Tut elimden
03:14
Alisher Zokirov
Sevmayman
04:14
Shoxrux
Jana
02:41
Yulduz Usmonova
Bir so'zim bor bu qalbimda qolib ketgan (Senmiding XIT)
03:18
Asilbek Bo'riyev
Kichkina
00:42
Shaxrudiy
Ona asrolmadim
04:03
Jamshid Ximmatov
Vadalar berildi yolg'on yolg'on
03:36
Xurshidbek Qahhorov
Onam kutyapti
05:02
Jaloliddin Ahmadaliyev
Onam kutyapti (Unofficial)
05:02
Bahrom Nazarov
Oh so'ramang
03:37
Asadbek Odilov
Yig'lamang ona
03:51
Jamshid Shavkatov
Sevmaydigan qilishdi
02:54
Yulduz Usmonova & Nilufar Usmonova
Illo
03:34
Samandar Ochilov & Lolash
Tipo Rap (Cover Minor feat. Major)
00:35
Samandar Ochilov & Lolash
Ko'zlari zebo (Cover)
00:39
Abdel Basset Hamouda
Satalana (Remix DJ Marvio)
05:20
Abdel Basset Hamouda
O Satalana
03:15
Sevinch Ismoilova
Baralmadim (Trend)
03:26
TANIYN & Anowka
Biz Balki
02:41
Ahmet Kaya
Hani Benim Gençliğim
04:10
Navai & Mona
Есенин
02:51
Amr Diab
El Alem Allah
04:22
Ulug'bek Yulchiyev
To'kilib To'kilib
00:34
AbroBey
Eslayman o'sha damlarni
02:35
Daler Fayzullayev
Xoliga
02:29
Mavluda Asalxo'jayeva
Ertalab
02:56
Shahlo Mahmudova
Bu kecha
04:04
Amin Akbarov
Ayt
03:22
Dadish Aminov
O'xshataman olmalara
04:21
Jasmin
Siz yaxshiyu Biz Yomon
02:30
Asrorbek Abduxamidov
Kelmaysanmi
03:20
Bonuzar
Yaxshiyam borsan
02:55
Zahida
Quralay
02:43
Sevinch Ismoilova
Trend
03:26
Shoxruxbek Ergashev
Do'stlarim
04:09
Murod Manzur
Xato qildim
03:46
Barhayot Umarov
Aylanar
03:38
Hilola Samirazar & DNDM
Elfida
04:04
Amina & PRoMete
Men bu dunyoda adloat ko'rmadim (Görmədim)
03:04
Amina & PRoMete
Görmədim
03:04
AbroBey
Qimmat Dunyo
02:55
AbroBey
Mayli
02:43
AbroBey
Qo‘lda Tutun
03:00
Jambul Muhammedov
Qaysarxonim
02:39
Q.zlar
Intro
04:05
Uzmir va Mira
Tol tagida
02:11
Ozoda Nursaidova
Dilbarim
04:02
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sevasanmi yor sevasanmi
00:23
Davron Ergashev
Istadim (Cover Roza Zergerli)
03:32
Shahnoza Otaboyeva
Kel-kel
04:00
Nilufar Usmonova
Sodda
02:45
BEST guruhi
Armon
04:04
Konsta & Lola Yuldasheva
Chidama
03:06
Asadbek Rahmatullayev
Onam kelin topdi yoqdi o’sha qiz
03:00
Doston Ergashev
Men Seni Izladim
00:43
Ilyos Yunusiy
Zulm qilma ayolingga
01:06
Xurshidbek Tavakkalov
Bugun sening to'ying alam qiladi
04:01
Jonibek
Sevmayman ona 2
03:48
Green71
Ko'zlari qop qora salom bevafoginam (feat. Sunnat 19)
03:29
Bunyodbek Odilbekov
Folbinga ishonganlar
00:31
Muxlisbek Qurbonov
Arzon insonlarga qimmatlik qildim
00:35
Shaxboz & Navruz & JAVA
Omading
01:06
Umidaxon
Dilam
03:20
Afruza
Sodda Yurak
03:23
Ibrat Azamatov
Asal qizim mani
03:01
←
1
2
3
…
11
…
16
→
Главная
»
Архив по годам
»
2024
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00