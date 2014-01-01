Музыка 2014 года
787 треков.
Месяцы 2014
Январь
71
Февраль
42
Март
49
Апрель
210
Май
58
Июнь
51
Июль
77
Август
83
Сентябрь
29
Октябрь
25
Ноябрь
42
Декабрь
50
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Все треки 2014
Yulduz Abdullayeva
Tasalli
03:38
Yodgor Mirzajonov
Esingdamu (remix)
03:47
G'ayrat Usmonov
Kechir
04:10
Yulduz Abdullayeva
Kechir
04:06
Yodgor Mirzajonov
Xargalgiday
03:35
Yulduz Abdullayeva
Ketma vafodorim
04:10
Yodgor Mirzajonov
Qizgina
03:07
Shohruhxon & Lola
Toshkent-Samarqand
05:49
Adham Soliyev
Otam
03:29
Yulduz Abdullayeva
Bunchalar
04:09
Yodgor Mirzajonov
Janona
02:41
Yulduz Abdullayeva
Bo'lmadi ketdim
03:50
Yodgor Mirzajonov
Yonsin
03:45
Manzura
Borsan
03:18
Yodgor Mirzajonov
Devona bo'ldim
03:42
Zoirbek
Yor ayla
03:27
Diyor Mahkamov & Aziza
Sevgimiz
03:50
Iroda Iraliyeva
Oston-oston
03:58
Yulduz Abdullayeva
Askar
04:09
Shahrizoda
Uch qiz
04:01
Yodgor Mirzajonov
Bormikan
03:21
Amira Alibekova
Umr o'taveradi
03:40
Dineyra
Новый год
03:04
Shahrizoda
Dutor
04:07
Ulug'bek Rahmatullayev & Bojalar
Yorim-ey
03:11
Yodgor Mirzajonov
Ayol
03:58
Amira Alibekova
Helwa ya baladi
03:41
Ummon
Это любовь
02:23
Munisa Rizayeva
Afsona
03:57
Masrur Usmonov
Yana-yana
03:16
Aziz Rametov
Ucharman
03:51
Aziz Rametov
Majnun
03:36
Alisher Ro'zmetov
Lola
03:14
Husan
Mubina
02:39
Ulug'bek Rahmatullayev
Nazira
02:56
Ulug'bek Rahmatullayev
Chaqaloqlar (remix)
03:54
Zoirbek
Voy bo'
03:37
Aziz
Eslagin meni
03:28
Ummon
Ko'ngil
04:00
Nilufar Usmonova
Shaka bum
03:19
Javlonbek Olimov
Mana shunday
03:45
Bahriddin Zuhriddinov
Dugonang qani
03:45
Abdurashid Yo'ldoshev
Mening bahtim
04:01
Abdurashid Yo'ldoshev
Ey janon
03:48
Abdurashid Yo'ldoshev
Latino
03:08
Abdurashid Yo'ldoshev
Bir pari
03:36
Abdurashid Yo'ldoshev
Bugundan
04:12
Abdurashid Yo'ldoshev
Surxoncha
03:50
Abdurashid Yo'ldoshev
Aylasa
03:17
Abdurashid Yo'ldoshev
Ota-ona
04:09
Ummon
Jonim yur
03:50
Umidaxon
Voyey
03:05
Shohruhxon
Синие глаза
03:47
Abdurashid Yo'ldoshev
Tovus
03:24
Sardor Mamadaliyev
Seni bugun ko'rmasam bo'lmas
03:14
Mohim
Yorni alami
03:26
Ali Iskandariy
Yetar endi
03:32
Mango
Tamanno
02:56
Abdurashid Yo'ldoshev
Kimni sevay
03:57
Said Malikov
Netay
03:51
Aziz
Sevdim
04:26
Mango
Gulyuzimo
03:41
Abdurashid Yo'ldoshev
Yorim
03:26
Oybek va Nigora
Sevishganlar
03:27
Mango
Kim aybdor
02:33
Abdurashid Yo'ldoshev
Tanovar
04:01
Otabek Yoqubov
Sog'indim
03:40
Aziz
Armonimsan
04:29
Mango
Dilorom
02:49
Abdurashid Yo'ldoshev
Avvalgidaymas
04:10
Tamila
Bag'ringga bos
03:05
Jasur Umirov
Erkatoy
03:23
Mr Akrom
Surprise
06:02
Mr Akrom
Sweet Wild Ones
04:46
Sherzod Akbarov
Oltin oy
03:47
Sherzod Akbarov
Индия
03:51
Sherzod Akbarov
Ajab (remix)
04:02
Gulasal Abdullayeva
Ona tabiat
04:22
Farrux Komilov
Mini
03:38
Mr Akrom
Tashkent
06:15
Dilfuza Rahimova & Sherzod Akbarov
Yana-yana
03:35
Shahlo Ahmedova
Yodimda o'zing
03:37
Mr Akrom
Дар небес
03:36
Sherzod Akbarov
Armon
04:01
Foniy
Farida
03:39
Dilso'z
Sog'inasiz (Begimey 2)
04:13
Shahriyor
Izhor
03:42
Ummon
Kerakmas
03:33
Mango
Darveshman
03:47
Yodgor Mirzajonov
Yuragingni ber
03:49
Madina Mumtoz
Ey yor
03:12
Avzalbek Husanov
Sevolmam
04:05
Otabek Madrahimov
Labingdan o'pay (remake)
03:45
Shoxrux
Lonely
04:11
Shoxrux
Mani jonim
03:16
Qayumjon Ergashev
Seni deya
03:12
Qayumjon Ergashev
Ayriliq
03:51
Aylin
Your my love
02:55
Aylin
Oshkor etay
03:20
Aylin
Без ума от тебя
03:49
←
1
2
3
…
8
→
Главная
»
Архив по годам
»
2014
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00