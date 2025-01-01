Февраль 2025
126 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Mister Qaxa
Qaranglar
02:58
Jo'rabek Qodirov
Qizim (Shirin Abdullayeva xotirasiga)
03:47
Saman
BIO
02:40
TANIYN & Anowka
Xotira Qoldi
02:25
Doza Ayza
Metro
01:18
FayZee
Dil
02:51
Osman Navruzov
G'uncha (G'uncho)
02:50
Imron
O'sha yomon
04:11
Yagzon
Begim demang Begoyim
00:58
Jamshid Ximmatov
Sevgi xonasi
00:44
Elyorbek Meliboyev
Yaratgandan yig'lab so'ra
00:20
Bunyodbek Odilbekov
Begonalar olib ketdi
04:06
Shaxrudiy
Asrab Yur
01:05
Munisa Rizayeva
Unutay
03:53
Yodgor Mirzajonov
Laylim
03:20
Bunyodbek Saidov
Ustozlar termasi 8
20:11
Yulduz Usmonova
Kechikkan ko'ngil
04:14
Yulduz Usmonova
Voydod Janona
01:05
Ilyos Yunusiy
Kim kimligin bilib boryapman
00:57
Jamshid Ximmatov
Sevgi sinfi
00:44
Shoxruz (Abadiya)
Yomonsan
00:37
Sardor Tairov
Keragim yo'qmi
00:55
Nurzida Isayeva
Afsona
03:01
Mirzabek Xolmedov
Sevimli aktrisa
06:13
Otush
Boshqachasan
03:10
Jasmin
Buyurmadi baxt
03:41
Jasmin
Yor yor aytib beraman yor to'yingizda
05:17
Afruz
Bilasanmi (Alamlarim)
03:38
Ro'za Zergerli
Hələ sən
02:06
Afruz
Alamlarim
03:38
Shaxrudiy
Kulma yo'qning ustidan boqma ko'zing ostidan
01:35
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ko'ngil degan shaharga ko'nmaydilar bu kishim
03:22
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bilolmadim nelarni o'ylaydilar bu kishim
03:22
Konsta
Qizim
02:57
Sharof Muqimov
Madina
04:53
Abror Do'stov
Yigitga yo'qchilik kelganda
02:35
Ilyos Yunusiy
Qarang ona yaqinlarim, Dilimni vayron qildi
03:36
Dilnoz & Mirjalol Ne'matov
Sap sariq Sap sariq (Ko'zoynak)
03:21
Gulsanam Mamazoitova
Махаббат жок деме жаным
03:42
Gulsanam Mamazoitova
Muhabbat yo'q yo'q dema jonim
03:39
Shahlo Ahmedova
Sevayin Layliday bo'l mani Majnunim (Avayla)
02:57
ния & bir kyz
horosha
02:28
Ilyos Yunusiy
Xudoyimga aytaman
03:36
Mohira Inji
Sevishali
03:09
Ilyos Yunusiy
Qarindoshlar
03:13
Mirjalol Yo'lchiyev
Unutolmay Seni Dil Vayron
00:21
Ilyos Yunusiy
Men hali barchangizni, Hudoyimga aytaman
03:36
Shavkat Zulfiqor
Odamni gap o'dirarkan
05:30
Mirjalol Ne'matov
ONA
03:12
Zarina & Alibek Abdullayev
Yog’ishla
03:29
Shaxrudiy
Yigit omadi
03:50
Shaxrudiy
Baland baland tog'larning qori bilan o'ynashma
03:47
Shohjahon Jo'rayev
Gulim (2025)
03:26
Durdona Kurbonova
Men oldin ko'rmagan edim Senday go'zal bir Muhabbat
03:36
Xamdam Sobirov & Jamshid Ximmatov
Yomg'irlar
04:32
Ro'za Zergerli
Hələ sən qədrimi biləcəksən
02:06
Guljahon Xolxodjayeva
Senmiding (Cover)
03:19
JAVA
Jim jim
02:45
Xamdam Sobirov & Jamshid Ximmatov
Yomg'irlar (Xon-Saroy Records Remix)
06:18
Fazliddin Abduvohidov
Bu yurak seni izlar hamon
00:36
Shoxruxbek Ergashev
Har kun yo'lim kutib turibdi onam
03:44
Jasmin
Yana
02:26
Shokir & MINOR & MASSA & Mubinlolo & The Bakh & NELTAXX
FREESTYLE 2
05:35
Sardor Safarov
Aytildi yor yor yorimga
04:18
Mariii
Falak
01:48
Mariii
Meni sev
03:37
Mariii
Сводит нас с ума (feat. Davlat)
02:49
Mariii
Tonight
02:49
Mariii
Sansiz
02:59
Ro'za Zergerli
Elimden tut (feat. Ressam)
03:06
Dildora Niyozova
Marhabo sevgi (Qadaminga hasanot sevgi)
01:05
Durdona Kurbonova
Ko'rishmasak bo'lmaydi
00:34
Yagzon & Malika
Endi sen emas
00:35
Yunkaa
Kabolit
00:47
Yunkaa
Cobalt
00:47
Ajiniyaz Xo'jambergenov
Guljahan
00:56
Toir Axmed
Qora dori (feat. Khameed)
02:51
Yulduz Usmonova
Topaman (Consert version)
06:02
Jamshid Ximmatov
Bo'ldi yozmayman
01:45
Nefes & Osman Navruzov
Yonimda bo'l jonim
03:19
Yakzon
Deshovka
00:54
Yakzon
Man bildim san ko'chanikisan
00:54
Yakzon
Ko'chanikisan
00:54
Yakzon
O'shanikisan
00:54
Yakzon
DEWOVKA
00:54
Hulkar Abdullayeva
Bozor
02:55
Dilnoz & Shohruhxon
Nima bo'pti
03:13
Furqat Macho
Do'stu dushman
02:52
Ulug'bek Yulchiyev
Alamlarim dor-u dor (cover)
00:28
Zarifjon Safarov
Qadrdon jora
04:21
Mirjalol Ne'matov
Gulshan (remix)
03:44
Shoxruxbek Ergashev
Musofir bolam
04:45
Jasur Umirov
Ko'z yoshlarim daryo
02:44
Yulduz Usmonova & Malik
Ku-Ku
03:24
Bahodir Haydarov
Bekor sevdim seni
04:13
Isabek Mastonov
Bevafo
04:39
Eldido
Yoqimtoyim
03:06
Botir Qodirov
Dilorom
07:43
Xusanboy Omonboyev
Madinam
04:17
Jahongir Otajonov
Happy birthday
03:08
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2025
»
Февраль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00