Aka-uka Farhodovlar - Bu turfa gullar (Cover)
|Ijrochi:
|Aka-uka Farhodovlar
|Janrlar:
|Kaver versiyalar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|58
|Hajmi:
|8.74 MB
|Davomiyligi:
|04:45
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2025
Qo'shiq haqida
«Bu turfa gullar (Cover)» — Aka-uka Farhodovlar ijrosidagi kover versiya. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:45, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 58 marta tinglangan. Aka-uka Farhodovlar ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Shifokor», «Jigarlarim», «Xaqni ko'rar».
Aka-uka Farhodovlar - Bu turfa gullar (Cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.