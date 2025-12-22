Aka-uka Farhodovlar - Bu turfa gullar (Cover)

Aka-uka Farhodovlar — Bu turfa gullar (Cover)
Ijrochi: Aka-uka Farhodovlar
Janrlar: Kaver versiyalar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 58
Hajmi: 8.74 MB
Davomiyligi: 04:45
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bu turfa gullar (Cover)» — Aka-uka Farhodovlar ijrosidagi kover versiya. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:45, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 58 marta tinglangan. Aka-uka Farhodovlar ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Shifokor», «Jigarlarim», «Xaqni ko'rar».

Aka-uka Farhodovlar - Bu turfa gullar (Cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Kaver versiyalar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00