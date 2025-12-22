Rohila Ro'zimova - Ona
|Ijrochi:
|Rohila Ro'zimova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|40
|Hajmi:
|6.99 MB
|Davomiyligi:
|03:48
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2025
Qo'shiq haqida
Rohila Ro'zimovaning «Ona» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:48, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 40 marta tinglangan. Rohila Ro'zimova ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bormu», «Adashdim», «Bilmayman».
Rohila Ro'zimova - Ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.