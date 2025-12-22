Rohila Ro'zimova - Ona

Rohila Ro'zimova — Ona
Ijrochi: Rohila Ro'zimova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 40
Hajmi: 6.99 MB
Davomiyligi: 03:48
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Rohila Ro'zimovaning «Ona» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:48, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 40 marta tinglangan. Rohila Ro'zimova ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bormu», «Adashdim», «Bilmayman».

Rohila Ro'zimova - Ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00