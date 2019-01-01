Музыка 2019 года
4 749 треков.
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Все треки 2019
Malika Egamberdiyeva
Hech kim
03:37
ZoneX
Yangi yil
04:11
SamoFM guruhi
Erkalay
03:52
Otabek Mutalxo'jayev
Yaralama
04:31
Anonim
Lolalar
04:20
Xo'ja
Lola (2019)
03:38
Sardor Rahimxon
Yosh boladan iymon darsi
01:11
Sanjar Usmonov
Jonginam (Remix)
02:41
Gulzoda Xudoynazarova
Dunyo
03:56
G'ulomjon Yoqubov
San keragimsan
04:04
Xurshid Rasulov
Yoshligimga
04:18
Dilmurod Sultonov
Gulishaydo
02:51
Doston Jaynarov
Daryoyim
03:00
Boburbek Arapbaev
Popuri 2019
03:10
Magsat Karayev
Yonomon
03:26
Zohid
Sensiz (Remake)
03:45
Alijon Isoqov
Onangizni qo'llaridan o'pib qo'ying
05:40
Lola Ahmedova
Bilmading
03:47
Zohid
Sensiz
03:45
Hojiakbar Haydarov
Yori jonim (Remix)
03:27
Ravshanbek Bektemirov
Sevgini sotding
03:39
Gafur
Луна (Remix DJ. PRINCEMUSTAFA)
03:39
Shoira Mirsadikova
Bu mening onam
08:18
Farrukh
Nerde kaldın
03:41
Afruz
Onam
04:09
Sayyoraxon Baltayeva
Yonar yurak
03:38
Nilufar Usmonova & Salikh
Omad yor bolsin
03:29
Shahlo Salayeva
Sevaman man
03:12
Nazokat Xaitova
Kutma mani
03:32
Ummon
Topi (Shohruh) (New version)
03:07
Botir Qodirov
So'nggi nafasgacha
03:00
Anvar Sanayev
Mehmon ekanmiz
04:55
Sardor Tairov
Baxtingni top (remix by DJ. PRINCEMUSTAFA)
03:33
Tohir Sulton
May
03:52
Xo'ja
Nozikkina (New version)
03:32
Botir Qodirov
Sog'indim yomon
03:05
Botir Qodirov
Sen o'zing
03:49
Xamdam Sobirov
Yuragimni
03:53
Shoxrux (Ummon)
Topi (new version)
03:31
Бабек Мамедрзаев
Верните в моду любовь (REMIX BY DJ PRINCEMUSTAFA)
03:29
Shaxboz Fayziyev
Ketaver
03:05
Xo'ja
Tunlarim bedor (Remake)
04:20
Shohsanam
Shaqildoq (New version)
04:31
Nargiz
Asal o'g'lim
03:41
Botir Qodirov
Qizg'onaman
03:27
Botir Qodirov
Oshno bo'ldim
03:36
Botir Qodirov
Ona (2019)
04:00
Anvar Sanayev
Tanho
03:35
Jasmin & Eski shahar
Yangi yil
02:41
Saira
Bilib bilmay sevib qoldim
03:35
Dj Otash
Qaysar
03:24
Saira
Ozorim mani
03:35
Gulinur
Galar-Galar
03:17
Zahida
Половина моя
02:18
Xo'ja
Aytmagansan (New version)
02:44
Ozodbek Nazarbekov
Ovoz beramiz (Shahzoda, Munisa Rizayeva, Rayhon)
04:05
Lobar Umarova
Sevsa netar
03:39
Husan
Tillo uzuk
04:09
Gulzoda Xudoynazarova
Endi ket
04:30
G'ulomjon Yoqubov
Gruzincha
03:21
Botir Qodirov
Man sevgan go'zal
03:42
Aziza Nizamova
Senorita
02:54
Iroda Ilhom
Otam bilan onam
04:46
Osman Navruzov
Istadim
03:44
Uzmir & MajoR
Unutay
06:33
Alisher Ismailov
Ota Onang topilmaydi
04:18
Gulinur
Galar galar Yorim galar
03:17
Umid Shams
Xabar kelmadi
03:26
Said Abbosxon
Muhabbat
03:18
FarMix
Yona yona (cover Zohid)
04:00
Bunyod Xasanov
Tuyona (popuri)
11:38
Shohsanam
Bir junduk
03:39
Sherbek Vaisov
Yangi yil
03:57
Shoxruz (Abadiya)
Ichaman
03:41
Farrux Xamrayev
Qo'yvor
02:51
Eldor Qayumov
Alda (cover Rayhon)
03:01
Botir Qodirov
Go'zal (2019)
04:23
Botir Qodirov
Hoji onam
03:15
Botir Qodirov
Chillashab
03:38
Botir Qodirov
Dildora
03:25
Botir Qodirov
Samarqandda
04:24
Botir Qodirov
Yana sen
03:58
Botir Qodirov
Yallo
03:39
Ummon
Jamalak (Shohruh)
02:53
Shahboz va Navro'z
Yolg'iz bo'ri
03:05
G'ulomjon Yoqubov
Shohsanam
03:29
Botir Qodirov
Do'st
04:03
Aziza Nizamova
Duvum zan (tojikcha)
03:57
Dilafruz Hayitmetova
Biyo-biyo
03:29
Muzaffar Mirzarahimov
Alam
03:33
Olloyorxon
Yer aylanar
03:26
Ilyosbek Nazarbekov
Qora soch
04:12
Milena Madmusayeva
Kelma
03:49
Mirjon Ashrapov
Nega endi
03:42
Shoxrux (Ummon)
Jamalak
02:54
Feruza Egamova
Yana man
03:43
Shahlo Salayeva
Nega
04:41
Qilichbek Madaliyev
Ayt
03:43
Aziza Nizamova
Sevgan yurak
03:37
Zahida
Надежда
03:53
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