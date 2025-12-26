Shokir, Nodi - Tuz
|Ijrochilar:
|Shokir, Nodi
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|85
|Hajmi:
|5.3 MB
|Davomiyligi:
|02:52
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-12-2025
Qo'shiq haqida
«Tuz» — Shokir va Nodi ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:52, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 85 marta tinglangan. Shokir ijrosida saytda jami 39 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «FREESTYLE 2», «Yaxshi Bolla», «SOQQA».
Shokir, Nodi - Tuz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.