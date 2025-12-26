Shokir, Nodi - Tuz

Shokir, Nodi — Tuz
Ijrochilar: Shokir, Nodi
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 85
Hajmi: 5.3 MB
Davomiyligi: 02:52
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 26-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Tuz» — Shokir va Nodi ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:52, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 85 marta tinglangan. Shokir ijrosida saytda jami 39 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «FREESTYLE 2», «Yaxshi Bolla», «SOQQA».

Shokir, Nodi - Tuz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00