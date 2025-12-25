Muhammad Sobir - In Kashmir
|Ijrochi:
|Muhammad Sobir
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|47
|Hajmi:
|5.61 MB
|Davomiyligi:
|03:02
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-12-2025
Qo'shiq haqida
«In Kashmir» — Muhammad Sobir ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 47 marta tinglangan. Muhammad Sobir ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Odamlar», «Rose in the Desert», «Луна Кашмира».
Muhammad Sobir - In Kashmir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.