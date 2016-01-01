Музыка 2016 года
967 треков.
Месяцы 2016
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Все треки 2016
Bunyodbek Saidov
Aylanib galasan
02:47
Shoxrux
So'nggi bora
03:06
Shahzoda
Kechalar (Extended version)
06:05
Shahzod
Ey, aziz yurtim (DJ Ochil Extended Remix)
06:00
Shadisha
My name is love (Tyng Radio edit)
03:30
Jahongir Otajonov
Muhabbatim qaydasan
05:38
Iroda Iskandarova
Palov-1
03:47
Dilmurod Sultonov
Yangi yil
04:57
Dildora Niyozova
Do'st
03:59
Bolalar
My love (remix)
03:02
Shohjahon Jo'rayev
Go'zalim
03:12
Malika Egamberdiyeva
Bermayman
03:36
Jahongir Otajonov
Men arslonman (Jonli ijro)
02:58
Iroda Iskandarova
O Ramji
04:21
Doniyor Fayz
Janon bo'laman deb
02:56
Bahrom Nazarov
Andijonda
03:43
Shohruh Mirzo
Yorim dema
04:02
Sevinch Mo'minova & Sharof Muqimov
Ishongin
03:39
Jahongir Otajonov
Bevafo (Jonli ijro)
04:21
Iroda Iskandarova
Naylayin
03:57
Dilmurod Sultonov
Chak-chak
03:37
Bunyodbek Saidov
G'iybatchilar
03:15
Aziza Nizamova
C'est la vie (cover version)
03:16
Sherbek Shodiyev
Yomg'ir
03:41
Sevinch Mo'minova
Duqi-duqi
03:24
Sardor Rahimxon
Faridam (+ intro)
04:02
Sanjar Halikov
Mariya
03:02
Otabek Abdukarimov
Sensan
03:19
Kamila
Без тебя
03:46
Jahongir Otajonov
Alam (Jonli ijro)
04:55
Iroda Iskandarova
Munojot
07:21
Husan
18 yosh edim o'shanda
03:34
Ummon & Kamola
Meni emas
05:39
Mavluda Asalxo'jayeva
Zor yurak
03:51
Karavan
Oshig'ingman
03:09
Kamila
Новый год
03:41
Iroda Iskandarova
Lazgi
04:03
G'ayrat Usmonov
Yuragingda
03:21
Doniyor Bekturdiyev
Gulbog'im
04:19
Yulduz Turdiyeva
Yomg'ir
04:41
Mirjon Ashrapov
Yo'q
03:29
Iroda Iskandarova
Farq
03:43
Gulsanam Mamazoitova
Alla (Jonli ijro)
05:05
G'ayrat Usmonov
Sevishim bilsang edi
03:08
Yulduz Turdiyeva & J. Usmonov
Vatan
03:51
Navruzbek Sobirov
Sevasanmi
04:09
Vohid Abdulhakim & Oyshaxon
Qish keldi
03:15
Iroda Iskandarova
Dona-dona
03:29
Gulsanam Mamazoitova
Onajon (jonli ijro)
06:39
Shahzoda
Popuri (Qo'llar tepaga) (Concert version)
03:51
Maroqand
Boychechak
03:00
Iroda Iskandarova
Chag'allak
03:12
Hulkar Abdullayeva
Paqa-paq (Remix)
03:06
Mirjon Ashrapov
Yulduzim
03:54
Shahzoda
Habibi (Alternative remix)
03:08
Sarvar
Oqar daryo
03:53
Iroda Dilroz
Ikkimiz
03:43
Alisher Fayz
Hay-hay (Radio edit)
03:37
Nilufar Usmonova
Kel ikkimiz
04:50
Shahriyor & Lola
Ko'nikmadim
03:11
Otabek Abdukarimov
Vafoli jonim
02:42
Asilbek
Janee
04:14
Doston Rahimov
Sog'inganimsan
03:17
Shahzoda
Billionaire (ft. Dr.Costi)
02:56
Yulduz Turdiyeva
Qoshlari qaro
03:31
Shahboz va Navro'z
Yuragimdan o'chiray
03:28
Farhod va Shirin
Voha-voha
03:21
Asilbek
Yuragimni ezding
05:54
Alijon Isoqov
Aldadi meni
04:42
Afsona
Yo'q
03:09
Yulduz Turdiyeva
Istayiram guramsani
06:15
Ulug'bek Rahmatullayev
Siz yig'lamang (concert version)
04:26
Shahzoda
Hayr, endi kech (vocal version)
02:57
Bunyodbek Saidov
Obbo san
02:59
Hadicha
Kungaboqar
03:33
Otabek Abdukarimov
Olmaliq qizlari
02:37
Nodir Niyozov
Yorim netay
03:22
Muxlis Berdiev
Alamjon
04:25
Asilbek
Qo'yma-qo'yma
04:03
Ulug'bek Rahmatullayev
Vatan bilan bo'l (concert version)
04:58
Shahzod
Yulduzlar ayt menga
04:04
Sardor Rahimxon
Друг
03:16
Ilhom Farmonov
Yashang
03:18
Budur
Tun yig'lar (Remix)
03:23
Baxtiyor Ahmadjonov
Kuz
04:09
Asilbek
Muxtoj aylama
04:26
Shahzoda
Ayrilamiz + Baxtli ko'rsam (new version)
02:21
Shuhrat Umar
Nigoh
03:36
Mohim
Ishon
03:50
Nodir Niyozov
Kel-kel
03:55
Asilbek
Man-man
04:41
Yulduz Turdiyeva
Tanbur
04:20
Nodir Niyozov
Humor
03:21
Ummon
Qo'g'irchoq
03:16
Lola
Bilmaysan
03:52
Asilbek
Guli
05:40
Alijon Isoqov
Go'zal qiz
03:55
Yulduz Turdiyeva
Qo'ymaslar
07:10
Sanjar Usmonov
Kimda ota, kimda ona yo'q
04:26
Otabek Abdukarimov
Nozlaring
03:23
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