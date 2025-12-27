Zamira Ravshan - Seni sevardim
|Ijrochi:
|Zamira Ravshan
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|62
|Hajmi:
|7.06 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-12-2025
Qo'shiq haqida
«Seni sevardim» — Zamira Ravshan ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 62 marta tinglangan. Zamira Ravshan ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sog'inib», «Sevgisi yolg'onginam», «Otam».
Zamira Ravshan - Seni sevardim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.