Zamira Ravshan - Seni sevardim

Zamira Ravshan — Seni sevardim
Ijrochi: Zamira Ravshan
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 62
Hajmi: 7.06 MB
Davomiyligi: 03:50
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Seni sevardim» — Zamira Ravshan ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 62 marta tinglangan. Zamira Ravshan ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sog'inib», «Sevgisi yolg'onginam», «Otam».

Zamira Ravshan - Seni sevardim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00