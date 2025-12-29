Muhammadali Tufliyev - Marjonam

Muhammadali Tufliyev — Marjonam
Ijrochi: Muhammadali Tufliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 41
Hajmi: 4.28 MB
Davomiyligi: 02:19
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Muhammadali Tufliyevning «Marjonam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:19, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 29-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 41 marta tinglangan — bu Muhammadali Tufliyevning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.

Muhammadali Tufliyev - Marjonam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00