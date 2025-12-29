Muhammadali Tufliyev - Marjonam
|Ijrochi:
|Muhammadali Tufliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|41
|Hajmi:
|4.28 MB
|Davomiyligi:
|02:19
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-12-2025
Qo'shiq haqida
Muhammadali Tufliyevning «Marjonam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:19, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 29-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 41 marta tinglangan — bu Muhammadali Tufliyevning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.
Muhammadali Tufliyev - Marjonam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.