Rasulbek Ahmedov - Olisdagi yaqinim

Rasulbek Ahmedov — Olisdagi yaqinim
Ijrochi: Rasulbek Ahmedov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 76
Hajmi: 7.19 MB
Davomiyligi: 03:54
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 23-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Rasulbek Ahmedovning «Olisdagi yaqinim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 76 marta tinglangan.

Rasulbek Ahmedov - Olisdagi yaqinim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00