Rasulbek Ahmedov - Olisdagi yaqinim
|Ijrochi:
|Rasulbek Ahmedov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|76
|Hajmi:
|7.19 MB
|Davomiyligi:
|03:54
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-12-2025
Qo'shiq haqida
Rasulbek Ahmedovning «Olisdagi yaqinim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 76 marta tinglangan.
Rasulbek Ahmedov - Olisdagi yaqinim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.