NavaMusic - Desert Strings

NavaMusic — Desert Strings
Ijrochi: NavaMusic
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 37
Hajmi: 7.16 MB
Davomiyligi: 03:53
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Desert Strings» qo'shig'ini NavaMusic ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 37 marta tinglangan. NavaMusic ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Golden Horizon», «Echoes of Oud», «Rhythm of Silk».

NavaMusic - Desert Strings qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00