Март 2025
122 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Life Band
Sezmadingey
03:04
G'aybulla Tursunov
Yolg’on ekan
03:15
Mashhur Muhammad
Sandanam mandanam qolar bu dunyo
04:24
Shoxruz (Abadiya) & Otash Xijron
Sendan keyin
03:41
Muhammadziyo Anvarov
Jon olsa Allohga qaytaman bir kun
04:05
Xurshidbek Qahhorov
Xudodan so'ragin bandadan emas
04:24
Jaloliddin Ahmadaliyev
Xudodan so'ragin (Unofficial)
04:24
Mirjalol Ne'matov
So'ngisiman
04:41
Mashhur Muhammad
Siqilma
04:24
Jaloliddin Ahmadaliyev
Dilbar
04:20
Nigina Ismailova
Baylan
00:15
Mavluda Asalxo'jayeva
Nafasim
02:48
Sevara Nazarxon
Vatanim (DJ Tab Remix)
03:33
Ulug'bek Qodirov
Onajonim
03:57
Umidaxon
Kesilgan bola
03:51
Alisher Zokirov
Yor yor
03:32
Sherzod Bek
Yigit sinmasin
03:21
Shoxruxbek Ergashev
ONA
01:34
Jasmin & Tohir Asqarov
Yomg'ir
03:20
Bekzod Haqqiyev
Yor aytmasa javob
02:30
Jambul Muhammedov
Qirolichamsan
02:55
JAVA
Xavf xatar
03:14
AY YOLA
Homay
04:04
Janze
Bag'rim yara
03:33
Doston Ergashev
Begonaman
02:58
Otabek Mutalxo'jayev
Azizam
02:57
Yulduz Turdiyeva
Sen bilan borman
03:20
Barhayot Umarov
Javob Topilmas
03:15
Manzura
Ketding oxirin o'ylamay
03:10
Shohruhxon
Bezori
03:47
Jasmin
Izlama
05:00
Farruh Fazel
Bor
03:53
Jasurbek Mavlonov
Jigarlarim
04:41
Durdona Kurbonova
Muhabbat
03:36
Sardor Tairov
Bir-birimiz qilmay duo, qarg'ish bilan ovoramiz
03:44
Gulinur & Osman Navruzov
Dil yara
03:19
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ko'rinmay ketganinga ancha bo'ldi (qancha bo'ldi)
04:20
Qodir Qodirov
Men seni sog'indim Sog'inmasang ham
02:57
Naz Dej
Gülüm Kal
02:55
Doston Ergashev
Halolini ruxsoriga arzimaydi
03:09
Jaloliddin Ahmadaliyev
Do'stim
05:13
Lola
Bilmaysan (Remix)
03:45
Setora
Ey sanam (Remix)
03:50
Rayhon
Yomg'irlar (remix)
02:20
Shaxboz & Navruz & Rustam Ismatov
Beayov
02:37
Hilola G'ayratova
Duch kelmaymiz
03:07
Isomiddin Nur
Zor-Zor
03:43
Ilyos Yunusiy
Sevgi jinoyatmi ayting odamlar
01:38
Xurshid Rasulov
Yoshligim suvda oqdi
03:50
Ummon
Ko'ngil (Remix)
06:26
Ziyoda
Yaxshi ko'rasanmi yor (Xayr dema)
02:56
Jamshid Ximmatov
Yurak telba
00:33
Ilyos Yunusiy
Menga o'rgatmang siz qanday yashashni
01:10
Nahide Babashlı
Çetrefilli
00:37
Boburbek Arapbaev
Inja Biyo
02:58
Magsat Karayev
Margaritto
02:57
Ulug'bek Rahmatullayev
Barnolar bosmadi o'rningni
03:42
Nodiraxon Subhonova
Ota Uyi qiz bolaga mehmonxona
05:18
Nodiraxon Subhonova
To'lin oy
04:12
Nodiraxon Subhonova
Yuragingiz erkasi Sizni sevolmay qoldi
03:57
Nodiraxon Subhonova
Sinib ko'ngil chinnimiz
03:57
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bu kishim
03:22
Shaka
Yashiringansan (feat. Yoshblond)
03:54
Bahrom Nazarov
Yolg'izmaney
03:41
Zarifjon Safarov
Ko'nglima
03:21
Sevinch Ismoilova
Salom sevgidan kuyganlarga mendan salom
00:32
Ilyos Yunusiy
Onam onam mening jonim onam poyida jannatim borim onam
00:56
Ilyos Yunusiy
Onamni ko'rmasam zimiston olam
00:56
Ilyos Yunusiy
Siz ham onangizni sog’indingizmi?
00:56
Umida Odilova & Bobur Azamov
Unutolmadim
03:48
Xamdam Sobirov
Jagira (Abizade remix)
01:39
Ozoda Nursaidova
Alamlar (Abizade remix)
02:13
Jaloliddin Ahmadaliyev
Hudoyimga solib qo'ydim (Abizade remix)
02:53
Shohruhxon
Salomaleykum Sevgi (Abizade remix)
01:58
Xamdam Sobirov
Sumbula (Abizade remix)
02:34
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yurak (Abizade remix)
03:08
Jasur Umirov
Bevafo
02:44
Shoira Otabekova
Sog'inib
02:33
Izzat Shukurov
Oshiq bo'lar edim
03:40
Jamshid Ximmatov
Bu shaharning chiroqlari taratmas nur
03:35
AbroBey
G'iybat
02:51
Oybek Ahmedov
Oxirgisi bu
03:25
Erkin Xudoyqulov
Ayollar
03:29
Otabek Mutalxo'jayev
Yuragimning qotili
03:35
Jaloliddin Ahmadaliyev
Do'st
05:13
Charos Kayumova
Седая ночь
03:57
Charos Kayumova
İstedim
02:10
Charos Kayumova
Bam Bam
02:31
Charos Kayumova
Nasini El Donya
03:04
Charos Kayumova
Calling You
03:38
Charos Kayumova
Shape of My Heart
05:20
Charos Kayumova
Summertime
03:26
Charos Kayumova
Belki
01:27
Charos Kayumova
El Watar El Hassas
04:25
Charos Kayumova
Flowers
03:07
Charos Kayumova
Görmədim
03:03
Charos Kayumova
Kalam Eineh
03:29
Charos Kayumova
Savvato
02:43
Charos Kayumova
Na Ti Xerese
03:13
Charos Kayumova
Yashatamadim
02:54
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2025
»
Март
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00