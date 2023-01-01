Музыка 2023 года
2 231 треков.
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Все треки 2023
Botir Qodirov
Sevgisi yolg'onim
03:41
Jaloliddin Ahmadaliyev
Kelganmikan (remix by Dj Baxrom)
03:30
Ozodbek Nazarbekov
Nimam Yoqmaydi
00:50
Hayot guruhi
Yangi yil
03:14
Zarina Nizomiddinova
Yuragimdan
03:07
Shahzoda
Linda (Tiger remix)
04:32
Qahramon Haydarov
Peshonangdan o'pay desam
03:12
Botir Qodirov & Bunyodbek Saidov
Qaltir-qaltir
05:13
Aziz Abdullayev
Onajon
03:21
Janob Rasul
Yolg'onchi
02:52
JAVA
Yangi yil
02:28
Jo'rabek Qodirov
Birodar
03:38
Farrux Raimov
Jamalak
02:58
BEST guruhi
Dabdala
03:52
Yorqinxo'ja Umarov & Shokhrullo Abdullaev
Moviy ko'zlar
03:17
Shahzoda
Keragimsan (Tiger remix)
04:47
Ahmadali Bahromov
Alamjon
03:26
Xamdam Sobirov
Jagira
01:48
Xamdam Sobirov
Jagi jagi (Jagira)
01:48
Munisa Rizayeva
Пыяла (Cover)
03:04
Shahzoda
Темное море (Tiger remix)
05:17
Malika Ravshanova
Bu onajon
03:33
Bahodir Nizomov
Yo
03:05
Jaloliddin Ahmadaliyev & Munisa Rizayeva
Yetmasmidi, Yetmadimi
09:00
Xamdam Sobirov
Yomg'irda kel
00:45
Barhayot Umarov
Juda arzon sotgan inson
00:47
Xojiakbar Ruzmetov
Xislar
03:38
Yulduz Usmonova
Senmiding
03:18
Shahzoda
Любовь это ты (Tiger remix)
03:50
Setora
Ohim (Tiger remix)
03:53
Nasiba Abdullayeva
Xayol
05:31
Murod Manzur
Yorimey
03:36
Kuk choy
Yonimda bo'l
02:57
Jo'rabek Qodirov
Guloyim (new version)
03:01
Xamdam Sobirov & Gulinur
Yaraladi (remix, feat Gulinur)
03:22
Farrux Raimov
Yig'lama yurak
03:36
Gulinur & Vohidjon Isoqov
Bilmay qoldim
03:22
Elyor Meliboyev
Daryo (Cover)
02:46
Yodgora Goipova
Хай бача
02:41
Shahzoda
Qora ko'zlaring (Tiger Remix)
04:09
Oybek Ahmedov
O'sha bekat
03:41
Muhammad Ahmad
Yangi yil
03:16
Malika Ravshanova
Ota qadri
03:46
Afsona
Jonim
03:16
Farrux Komilov
Dildor
03:07
Jasurbek Mavlonov
Soldi boshimga
04:15
Maxfuza Davronova & Oybek Teshaboyev
Olisdasiz
02:50
Shohista Ibodullayeva
Mensiz
03:45
Krystal Ansambl
Yangi yil
02:19
Seero7 & TANIYN
OneLove
02:43
АИГЕЛ
Пыяла (Yigit so'zi serial)
02:18
АИГЕЛ
Пыяла
02:18
Ozoda Nursaidova
Isyon
03:05
Husan
Salimaoy
03:13
ABBBOSE
Ay Oy
02:01
Yulduz Turdiyeva
Qurbonatman
03:01
Shahzoda
Faqat sen (Tiger remix)
04:02
Setora
Dunyo (Tiger remix)
05:47
Doston Ergashev & Shoxruxbek Ergashev
To'yiga borib kelamiz
04:03
Jahongir Otajonov
Biyo Biyo
02:42
Mahliyo Omon
Biyo-biyo
02:37
A.I.R
Aldama
03:35
Mirjalol Ne'matov
Esla meni
03:32
O'lmas Olloberganov
Unutma
04:00
Zahida
Parvonangman
02:52
Yalla
Qilpillama (Tiger remix)
02:26
Milena Madmusayeva & Ulug'bek Halikov
Jonim
03:56
Shahzoda
Qo'llar tepaga (Tiger remix)
05:00
Sahar
Dam dema
02:58
Jo'rabek Qodirov
Leylijon
03:05
Dildora Niyozova
O'g'ling-u qizing
03:32
Bolalar
Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)
02:48
Anvar Sanayev
Sog'inganimda (new version)
04:21
Alisher Zokirov & Saidjamol Jahongirov
Boriga shukur
04:01
Doston Ergashev
Zoya
03:34
Uzmir
Xayolimdasan
02:51
Yorqinxo'ja Umarov & Munisa Rizayeva
Yomg'ir
04:09
Furqat Macho
Братан
03:05
Psych
Odam Bo'L
03:35
Xamdam Sobirov & Rayhon
Qizil ko’ylak (remix by Dj Bobojon)
03:05
Sardor Mamadaliyev
Dada
03:01
Sevinch Ismoilova
Yigitim bor
03:22
Mavluda Asalxo'jayeva
Noz-noz
03:10
Adelya
Uchrashamiz
03:09
Gulnoza Shirinova
Singlim
03:56
Layli va Majnun
Sevgi fazosi (Cover)
04:01
Farrux Raimov
Muxabbat bor
03:13
Zardiyana
Olov yonar
03:56
Yangi trend
Fuku Fuku
02:08
Otash Xijron
Eslaysanmi
02:57
Izzat Shukurov
Ona
00:59
Izzat Shukurov
Onajonim
03:45
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sovchi kutar Qiz qo'qonlik (To'liq versiya)
05:15
Fozil guruhi
Yor ishqida
03:59
Setora
Borsan (Tiger remix)
03:36
Murodbek Qilichev
Bir yor galtir
04:47
Muxlis Berdiev
Rayhonlar
03:44
Feruza Egamova
Sevgi
03:11
Rayhon
Tomchilar tomdi
00:15
Odilbek Abdullayev
Onamga gul beraman
03:18
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