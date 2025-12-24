Pahlavon Ma'ruf - Gulim

Pahlavon Ma'ruf — Gulim
Ijrochi: Pahlavon Ma'ruf
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 38
Hajmi: 4.89 MB
Davomiyligi: 02:39
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Gulim» qo'shig'ini Pahlavon Ma'ruf ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:39, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 38 marta tinglangan — bu Pahlavon Ma'rufning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Pahlavon Ma'ruf ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yomg'ir».

Pahlavon Ma'ruf - Gulim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00