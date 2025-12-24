Pahlavon Ma'ruf - Gulim
|Ijrochi:
|Pahlavon Ma'ruf
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|38
|Hajmi:
|4.89 MB
|Davomiyligi:
|02:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-12-2025
Qo'shiq haqida
«Gulim» qo'shig'ini Pahlavon Ma'ruf ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:39, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 38 marta tinglangan — bu Pahlavon Ma'rufning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Pahlavon Ma'ruf ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yomg'ir».
Pahlavon Ma'ruf - Gulim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.