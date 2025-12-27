Muhammad Sobir - Rose in the Desert

Muhammad Sobir — Rose in the Desert
Ijrochi: Muhammad Sobir
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 84
Hajmi: 6.03 MB
Davomiyligi: 03:16
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Muhammad Sobirning «Rose in the Desert» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 84 marta tinglangan. Muhammad Sobir ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Odamlar», «Луна Кашмира», «Bo'ldi bas». Bu Muhammad Sobirning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Muhammad Sobir - Rose in the Desert qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00