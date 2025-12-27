Muhammad Sobir - Rose in the Desert
|Ijrochi:
|Muhammad Sobir
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|84
|Hajmi:
|6.03 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-12-2025
Qo'shiq haqida
Muhammad Sobirning «Rose in the Desert» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 84 marta tinglangan. Muhammad Sobir ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Odamlar», «Луна Кашмира», «Bo'ldi bas». Bu Muhammad Sobirning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muhammad Sobir - Rose in the Desert qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.