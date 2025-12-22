Sardor Safarov - Sog'indim yomon
|Ijrochi:
|Sardor Safarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|246
|Hajmi:
|6.96 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2025
Qo'shiq haqida
«Sog'indim yomon» — Sardor Safarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 246 marta tinglangan. Sardor Safarov ijrosida saytda jami 29 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevgimni qabrga ko`mib tashlasanag (Baxt senga armon)», «Borolmasam (Remix)», «Borolmasam».
Sardor Safarov - Sog'indim yomon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.