Sardor Safarov - Sog'indim yomon

Sardor Safarov — Sog'indim yomon
Ijrochi: Sardor Safarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 246
Hajmi: 6.96 MB
Davomiyligi: 03:47
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sog'indim yomon» — Sardor Safarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 246 marta tinglangan. Sardor Safarov ijrosida saytda jami 29 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevgimni qabrga ko`mib tashlasanag (Baxt senga armon)», «Borolmasam (Remix)», «Borolmasam».

Sardor Safarov - Sog'indim yomon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00