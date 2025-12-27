Dovlet Kerimberdiyev - Leyli

Dovlet Kerimberdiyev — Leyli
Ijrochi: Dovlet Kerimberdiyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 121
Hajmi: 5.71 MB
Davomiyligi: 03:06
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Leyli» — Dovlet Kerimberdiyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 121 marta tinglangan. Dovlet Kerimberdiyev ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mariya», «Yurek yaraly», «Mahrim». Bu Dovlet Kerimberdiyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Dovlet Kerimberdiyev - Leyli qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00