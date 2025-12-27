Dovlet Kerimberdiyev - Leyli
|Ijrochi:
|Dovlet Kerimberdiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|121
|Hajmi:
|5.71 MB
|Davomiyligi:
|03:06
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-12-2025
Qo'shiq haqida
«Leyli» — Dovlet Kerimberdiyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 121 marta tinglangan. Dovlet Kerimberdiyev ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mariya», «Yurek yaraly», «Mahrim». Bu Dovlet Kerimberdiyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dovlet Kerimberdiyev - Leyli qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.