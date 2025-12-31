Valentin - Qayda
|Ijrochi:
|Valentin
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|90
|Hajmi:
|5.13 MB
|Davomiyligi:
|02:47
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|31-12-2025
Qo'shiq haqida
«Qayda» qo'shig'ini Valentin ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:47, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 31-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 90 marta tinglangan — bu Valentinning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.
Valentin - Qayda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.