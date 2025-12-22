Bekzodbek Farmonov - Muhabbat (remake Rashid Halikov)

Bekzodbek Farmonov — Muhabbat (remake Rashid Halikov)
Ijrochi: Bekzodbek Farmonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 413
Hajmi: 5.47 MB
Davomiyligi: 02:58
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Bekzodbek Farmonovning «Muhabbat (remake Rashid Halikov)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 413 marta tinglangan.

Bekzodbek Farmonov - Muhabbat (remake Rashid Halikov) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00