Bekzodbek Farmonov - Muhabbat (remake Rashid Halikov)
|Ijrochi:
|Bekzodbek Farmonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|413
|Hajmi:
|5.47 MB
|Davomiyligi:
|02:58
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2025
Qo'shiq haqida
Bekzodbek Farmonovning «Muhabbat (remake Rashid Halikov)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 413 marta tinglangan.
Bekzodbek Farmonov - Muhabbat (remake Rashid Halikov) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.