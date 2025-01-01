Август 2025
91 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
FayZee
Sevsam
03:28
Jamshid Ximmatov
Yillar
03:24
Ippocik & Senur
Uti Puti shirin bola asal bola
01:32
Yulduz Usmonova
Qattasiz
02:57
Dior
Lift
02:13
Boburbek Arapbaev
Boshqacha
03:20
Ozodbek Nazarbekov
Uyg'on o'glim
03:53
Shaxrudiy
Dunyo bu 2
04:35
MINOR
Zamonnoma
04:36
Tolib Musofir
Men o'sha musofir bolasi
02:51
Yulduz Turdiyeva
Bizni sevgimiz boshqacha
04:25
Sunnatillo
Alyonushka
03:10
Ippocik & Senur
Borgan sari (Uti Puti 2)
01:50
Aziza Qobilova
Yomon Sog'indim
03:41
Dior
Ayol
03:07
Jenisbek Piyazov & Farruh Fazel & Setora & Shahnoz
Olg’a, O’zbekiston
02:47
Karina
Ayt
03:17
Malika Egamberdiyeva
Iloji bormi
03:07
Oybek Ahmedov
Xotirjam
02:32
Jaloliddin Ahmadaliyev
Boy bo'lib ketsam
03:49
Bojalar
Aylamada
00:57
Ippocik & Senur
Uti Puti
01:32
Shokir
Tungi Toshkent
02:26
Baxtiyor Goziyev
Dadam
04:08
Shohruhxon
Sumbula
02:14
Sahar
Hamon
03:34
Doxxim
Audiobomba 2
01:52
Sarvar Kuba
Buncha chiroyli
01:39
Sarvar Kuba
Yoshsan
02:29
Sarvar Kuba
Oila
02:29
Xamdam Sobirov
Altingul
03:58
Elmurod Ziyoyev
Mos kelmasa
02:32
Umid.uz
Sumbula
02:46
Feruza Jumaniyozova & Asilbek Amanulloh
Yondir Yondir
03:37
Asl Wayne
Oxiri
02:49
Jaman T
Алая (Deep House) Remix
02:12
Jaman T
Алая (Kavkaz)
02:01
Jaman T
Алая
02:57
ELMAN & Trida
С неба
03:09
Namiq Qasımov
Sənə Baxım
03:22
Doston Ergashev
Onam
03:37
Shohruhxon
Dardimni aytolmayman (Sumbula)
02:14
Azizbek Karimov
Ay na na nay ya tebya lyublyu
03:06
Jaloliddin Ahmadaliyev
Uyalib qolasiz boy bo'lib ketsam
03:49
Shoxruz (Abadiya)
Soxta
03:39
Dilmurod Sultonov
Timalaq
03:40
Muzaffar Mirzarahimov
Guli
04:00
Tohir Mahkamov
Bo'ri
02:26
Sayuza
Gal
03:46
Asl Wayne & Feruza Jumaniyozova
Sevgi
03:46
Asad Toshpulatov
Layli Majnun
03:48
Jamshid Ximmatov
Men seni yillardan asrab tomchilardan qizg'onardim
03:24
Tohir Asqarov
Telbaday sevaman (Cover)
03:38
Farrux Raimov
Oynisa
03:01
Zahida
Это Здорово (cover)
03:36
Imron
Kim taniydi
03:30
Dilnoz
Devona
03:53
Tolib Musofir
Yomg'irlar (Remix)
03:15
Nodir Yusupov
Topolmasam bo'lmaydi
04:25
Bunyodbek Odilbekov
Ayro-ayro yo'llarim
03:23
Shaxboz Nuraliyev
So'ngi kun
03:05
Doxxim
May quyma
02:53
Doxxim
Shaharlar aro
03:01
Uktam Hakimov
Gulirano
03:53
Shirin Zaitova
Alam-alam
02:55
MINOR
Farqi yo'q
01:44
Sevinch & Husamir
Qolarman hayolingda (feat. Sevinch)
01:53
Kaniza
Yona yona
03:30
Uzmir va Mira
Barini to'xtataylik
04:00
Muhammadziyo Anvarov
Darvozangdan qaytgan onam emasmidi
03:19
Jamshid Ximmatov
Jo'ra
04:01
Ibrat Azamatov
Sog'indi dil
03:02
Aziz Yuldashev
ishq
04:09
Azizbek Karimov
Rayxonichka
03:06
Muxlisbek Qurbonov
Yuragimning yarmi (Qastingiz bormu 2)
04:08
Kuk choy
Ona Vatan
03:57
Alem
Sevdim
03:31
Otush
Osmonga qarab
02:46
Q.zlar
Freestyle
01:45
Umidaxon
Jajji Farishta
03:05
Ulug'bek Rahmatullayev & Terlan Novxani
Tonggi shamol (Badi seba)
02:42
Avazbek Alimov
Onam bugun siz tug'ilgan kun
04:19
Atakhanov
Ты же моя была
02:08
Konsta
Ismim Sharif
03:54
VIA Marokand
Modniy
02:51
Mashxurbek Yuldashev
Uchradi
00:24
Sevinch Ismoilova & Mirjalol Ne'matov
Qizg'onaman
03:35
Jaloliddin Ahmadaliyev
O'zimman
04:41
Sevdor Tohirov
Rayhonginam
03:42
Mashxurbek Yuldashev
Mensizginam
00:26
Shoxrux (Ummon)
Sevmadimmi
04:03
Главная
»
Архив по годам
»
2025
»
Август
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00