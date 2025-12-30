Zamira Ravshan - Sog'inib
|Ijrochi:
|Zamira Ravshan
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|71
|Hajmi:
|7.7 MB
|Davomiyligi:
|04:11
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-12-2025
Qo'shiq haqida
«Sog'inib» qo'shig'ini Zamira Ravshan ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:11, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 71 marta tinglangan — bu Zamira Ravshanning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Zamira Ravshan ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevgisi yolg'onginam», «Seni sevardim», «Otam».
Zamira Ravshan - Sog'inib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.