Zamira Ravshan - Sog'inib

Zamira Ravshan — Sog'inib
Ijrochi: Zamira Ravshan
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 71
Hajmi: 7.7 MB
Davomiyligi: 04:11
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sog'inib» qo'shig'ini Zamira Ravshan ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:11, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 71 marta tinglangan — bu Zamira Ravshanning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Zamira Ravshan ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevgisi yolg'onginam», «Seni sevardim», «Otam».

Zamira Ravshan - Sog'inib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00