Музыка 2018 года
5 141 треков.
Месяцы 2018
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Все треки 2018
Afruza & Karimjon
Yangi yil
03:19
Yulduz Usmonova & Shahriyor
Dam-badam
03:26
Sayyora Qoziyeva
Chakra-chaki
02:23
Milena Madmusayeva
Happy new year
04:22
Lola Ahmedova
Yonimda bo'lsang
04:09
Fano
Sog'indim
03:56
Yulduz Usmonova
Dam badam
03:35
Yulduz Usmonova
Boyarka
03:42
Yulduz Usmonova
Asal
04:08
Nilufar Sultonova
Sevolmading
03:55
Timur Usmanov
Я любил тебя
03:43
Yulduz Usmonova
Men seni sevaman
04:42
Sevara
Otam
04:02
Fano
Fanoi
03:19
Bunyodbek Saidov
Kapalakdin
03:32
Bojalar
Selfi
02:27
Hadicha
Qolaman de
04:07
Bunyodbek Saidov
Xo'pirdomo
03:24
Janob Rasul
Aldadi yorim
03:39
Milena Madmusayeva
Kel
03:37
Bahrom Nazarov
Kushdepti
03:58
Shahzoda & Avi Benedi
Hijo de ladrones (Radio edit) (feat. Avi Benedi)
03:05
Sardor Rahimxon
Tentak bolaning dahoga aylanishi
01:37
SanJay
Чеченская лезгинка
03:41
Mirjon Ashrapov
Sarvinozim (Tennor Remix)
03:40
Bunyodbek Saidov
Go'mma
03:25
Bahrom Nazarov
Kushdepti (Turkmancha)
03:58
Aziz Rametov
Qora qosh (New version)
03:23
Bonu
Qora tun (Club mix)
03:48
Aziza Nizamova
Медведь
02:53
Abror Azizov
Puja
03:13
Malika Egamberdiyeva
Ozori kop yorim
03:15
Sharof Muqimov
Yangi yil
03:43
Sardor Rahimxon
Halol va harom
02:55
Abror Azizov
Kel gulim (New version)
03:53
Milena Madmusayeva
Любовь настала
03:26
Mango
Sevgisi arzonim (Hamdam)
04:00
Aziza Nizamova
Jingle bells
03:04
Milena Madmusayeva
Снится сон
03:24
Mavluda Asalxo'jayeva
Yolg'on ekan
03:37
Feruza Egamova
Doira
03:44
Aziza Nizamova
Let it snow
01:52
Abror Azizov
Yoningdaney
03:04
Subhan media
Nokas erkak drammasi
04:00
Timur Usmanov
Ne sabab
03:06
Sardor Rahimxon
Onaning so'nggi so'zi
02:03
SanJay
Ishq
05:38
Hulkar Abdullayeva
Hali ko'rasan
03:12
Dildora Niyozova
Ko'ngil (Guitar version)
02:58
Abror Azizov
Surayyo
03:43
Dilafruz Hayitmetova & Bojalar
Mehmonim
03:06
Shoxruz (Abadiya)
Atrofim
03:36
Renat Sobirov
Kerakmas
03:36
Jo'rabek
Ayt-ayt
03:45
Yulduz Turdiyeva
Mustahzod
04:08
Bojalar
Xivamizga kelgan
02:53
Amira Alibekova
Sensiz (Acoustic version)
04:51
Abror Azizov
Ko'rdim men
04:25
Zarina Nizomiddinova & Jasur
Yurak
04:00
Jahongir Otajonov
Qaddi baland
03:01
Bojalar
Selfi Mening Prezidentim
02:42
Otabek Abdukarimov
Afsuslar bekor
03:39
Amira Alibekova
Sensiz
04:53
Beggi & Nargiss Fiami
Qara Yengildim
03:33
Benom
Kechagi kun
04:10
Timur Usmanov
Intizoringman
03:33
Ulug'bek Otajonov
Sog'inch
05:17
Yulduz Turdiyeva
Dardi Ishq
03:39
Sardor Rahimxon
Rasulullohni yaxshi ko'rish
01:30
Navruzbek Sobirov
Erkak bo'lmas
02:58
Daler Xonzoda
Капли за окном
03:37
Hulkar Abdullayeva
Onam bo'ladi
04:08
Giyos Boytoyev
Tegirmon (Remake)
04:38
Aziz Rametov
Dilam
03:37
Shoxruz (Abadiya)
Ayriliq
04:10
Husan
Davraga tush
04:00
Shadisha
Безысходная песня
03:24
Ummon
Jinuni
03:09
Abror Azizov
Omad
04:04
Yulduz Turdiyeva
Qiyo-qiyo
04:20
Shahzoda
Hijo de ladrones (duet Avi Benedi)
03:29
Sharof Muqimov
Qora ko'zlar
04:08
Shahzoda & Avi Benedi
Hijo De Ladrones
03:31
Shohruhxon
Sen yig'lama (2018)
03:05
Munisa Rizayeva & Ulug'bek Rahmatullayev
Chakanamas
03:47
Vohidjon Isoqov
Senga oshiqman
03:55
Shod
Yig'lamagin
03:22
Dilnoza Ismiyaminova
Talab-talab (Radio edit)
02:57
Mahliyo Omon
Sovchi
03:00
Shoxruz (Abadiya)
Oddiyman
03:41
Alisher Zokirov
Mayli-mayli
04:00
Yagona
Yagona Yurak
03:59
Shuhrat Yo'ldoshev
Devona
03:48
Lobar Umarova & Billur
Yomg'ir
03:20
Dilnoza Ismiyaminova
Talab-talab
03:24
Lola
Qaytmayman
03:01
Lobar Umarova & Samandar
Sen siz
04:24
G'ayrat Usmonov
Ko'rmagan
03:54
Milena Madmusayeva
Qaylardasan
04:04
Yillar guruhi
Berding ozor
02:51
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