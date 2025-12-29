Aziza Mamadmurodova - Dadajon
|Ijrochi:
|Aziza Mamadmurodova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|42
|Hajmi:
|9.09 MB
|Davomiyligi:
|04:56
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-12-2025
Qo'shiq haqida
«Dadajon» qo'shig'ini Aziza Mamadmurodova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:56, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 29-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 42 marta tinglangan.
Aziza Mamadmurodova - Dadajon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.