Aziza Mamadmurodova - Dadajon

Aziza Mamadmurodova — Dadajon
Ijrochi: Aziza Mamadmurodova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 42
Hajmi: 9.09 MB
Davomiyligi: 04:56
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dadajon» qo'shig'ini Aziza Mamadmurodova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:56, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 29-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 42 marta tinglangan.

Aziza Mamadmurodova - Dadajon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00